בהפועל חוגגים: אין לדעת לאן העונה תיקח אותנו

אחרי שלושה ניצחונות רצופים בבלומפילד, הפועל תל אביב רצתה להוכיח שהיא יודעת לנצח גם מחוץ לבית ועמדה במשימה. הקבוצה של אליניב ברדה המשיכה את התקופה הטובה שלה עם ניצחון קל 0:2 על עירוני טבריה, וזה היה הניצחון הרביעי ברציפות של האדומים. בעקבות התוצאה, הפועל תל אביב נמצאת במרחק של שבע נקודות בלבד מהמקום הראשון ומתחילה לפזול גם לצמרת הגבוהה.

בסיום המשחק נרשמו חגיגות גדולות, כשכ־4,000 אוהדי הפועל תל אביב הגיעו לטבריה בשיירה אדומה ומרשימה, ועודדו את השחקנים מהדקה הראשונה ועד הסיום. "זאת עונה מטורפת עד כה, אין לדעת לאין היא תיקח אותנו", אמרו בחודורוב, "אנחנו לא רוצים לעצור, רוצים להגיע לפלייאוף עם כמה שיותר נקודות ואז נהיה יותר חכמים. אליפות? אנחנו כרגע לא חושבים על כלום חוץ מהפועל ירושלים".

במועדון המשיכו להחמיא למאמן אליניב ברדה, שמוביל את הקבוצה למרות לא מעט פציעות בסגל. חוזהו של ברדה מסתיים בקיץ 2027, ובהפועל כבר פועלים להאריך את ההתקשרות בעונה נוספת. בקבוצה רואים בו אחד האנשים המרכזיים בתהליך החזרה של המועדון לקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי. בתקופה הקרובה הוא צפוי ליהנות מסגל רחב יותר, עם חזרתם של מור בוסקילה ופרננד מאיימבו.

אליניב ברדה (שחר גרוס)

המחמאות לשחקנים והדאגה מקרייב

מחמאות קיבלו גם שחקני הבית רועי אלקוקין ועמית למקין, שכבשו את השערים. למקין ממשיך להיות האס מהספסל של ברדה, לאחר שכבר כבש שערי ניצחון מול הפועל באר שבע ומכבי נתניה, וגם הפעם עלה מהספסל והכריע את המשחק.

בקבוצה היו מרוצים גם מהיכולת של שאנדה סילבה, שנכנס כמחליף והוסיף אנרגיה, וכן מהחזרה של סתיו טוריאל מפציעה, שהפך את משחק ההתקפה של הפועל למסוכן יותר. טוריאל ושחר פיבן חזרו לסגל, בעוד דורון ליידנר נסע עם הקבוצה אך נופה לבסוף ברגע האחרון. ברדה שוחח עם ליידנר והבהיר לו שבמשחק הבא הוא צפוי לחזור לסגל ואף להשתלב. בהפועל התעודדו במיוחד מחזרתו של שחר פיבן, שיוכל לשמש את ברדה גם כבלם וגם כמגן.

הדאגה היחידה מהמשחק נוגעת לאנדריאן קרייב, שנאלץ לצאת בעקבות מתיחה. הקשר הוא אחד השחקנים שמקבלים הכי הרבה דקות בקבוצה, ובמועדון חוששים שייעדר כשבועיים. בימים הקרובים הוא יעבור בדיקות שיקבעו את חומרת הפציעה.