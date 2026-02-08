יום ראשון, 08.02.2026 שעה 08:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בית״ר קרובה לסגור מול סיטאווה על נאנא אנטווי

לאחר הסיכום עם המגן, הצהובים שחורים על סף השלמת רכישתו, מנדי צפוי להשתחרר. יצחקי תירגל מספר אופציות בקישור לקראת ב"ש, מס' שחקנים בסכנת הרחקה

|
נאנא אנטווי (IMAGO)
נאנא אנטווי (IMAGO)

אחרי שסיכמה עם נאנא אנטווי על חוזה לשנה וחצי, בית״ר ירושלים קרובה לסיכום כספי גם עם סיטאווה בוקרשט על מעברו של המגן הימני בחלון העברות הנוכחי. 

הפערים בין הצדדים עומדים על כ-50 אלף אירו, ועל פי גורם במועדון העסקה אמורה להיחתם ביממה הקרובה לאחר שיחה נוספת בין הצדדים הבוקר (ראשון) והשחקן יצטרף לבית״ר. מי שצפוי לקבל הודעת שחרור מהמועדון הוא אריאל מנדי מכיוון שבסגל יש כבר שמונה זרים. 

ההכנות לבאר שבע נמשכות

לצד זה, בבית״ר ממשיכים בהכנות למשחק מול הפועל באר שבע מחר ב-20:30. המאמן ברק יצחקי תירגל מספר אופציות בקישור כשבין היתר אילסון טבארש תורגל עם בוריס אינו ועדי יונה בשלישיית הקישור.

בוריס אינו (חגי מיכאלי)בוריס אינו (חגי מיכאלי)

מי שחוזרים להרכב הפותח במשחק הם ירדן כהן, לוקה גדראני וגרגורי מורוזוב. בבית״ר משוכנעים כי למרות שהם נמצאים בתקופה פחות טובה, אפשר לנצח בטרנר את הפועל באר שבע ובגישה הזו מגיעים ברק יצחקי והשחקנים שלו למשחק. 

סכנת צהובים לקראת מכבי ת״א

ארבעה שחקנים בבית״ר צריכים להיזהר מספיגת צהוב שירחיק אותם מהמפגש מול מכבי תל אביב בשבוע הבא: ירדן שועה, ירדן כהן, מורוזוב ודור מיכה עם ארבעה צהובים, בריאן קרבאלי עם שמונה צהובים. 

כרטיס צהוב נוסף של אחד מהשחקנים הללו, והם לא יקחו חלק במשחק בטדי מול מכבי תל אביב.

