ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"התרחקנו משמעותית מהפלייאוף, הרכש באיחור"

אכזבה בנתניה אחרי ה-1:1 מול ק"ש, כעס במועדון על אישור השער. סיפריאן ינחת היום, דיומנדה ייעדר מול ריינה. רוס קסטין נתן אישור להחתמת עוד שחקן

שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (רועי כפיר)

אכזבה גדולה במכבי נתניה אחרי איבוד הנקודות אמש (שבת) מול ק"ש בתוצאת התיקו 1:1, תוצאה אשר מרחיקה את נתניה משמעותית מהפלייאוף העליון, כשהפער מהפועל פ"ת עומד על ארבע נקודות, כשנותרו עוד 12 נקודות בלבד בקופה.

היהלומים הצליחו להוביל משער של מתיאוס דאבו, אך ספגו מרגליו של אדריאן אוגריסה, באחת ההזדמנויות היחידות של האורחת במשחק ויצאו מאוכזבים: "התרחקנו משמעותית מהפלייאוף. נצטרך לנצח כמעט את כל המשחקים שלנו ולקוות שפ"ת תמעד. אנחנו פשוט סופגים מהמצב הראשון שמגיעים אלינו אל השער", אמרו במועדון.

בנתניה לא אהבו את העובדה שהשער שכבשה ק"ש אושר, לאחר שלטענת אנשים במועדון, הייתה עבירה על מתיאוס דאבו בתחילת המהלך: "אם זה היה בסמי עופר או בבלומפילד, לא היו מאשרים גול כזה”, אמרו.

שחקני מכבי נתניה (שחר גרוס)שחקני מכבי נתניה (שחר גרוס)

רוס קסטין נתן אור ירוק לרכש נוסף

קצת יותר משלושה ימים לסוף חלון ההעברות, בנתניה ינסו להתחזק: הבעלים רוס קסטין נתן אור ירוק לצירוף שחקן כנף לסגל, כאשר אחד המועמדים שניהל מגעים עם נתניה היה אמור להצטרף, אך ביטל את הגעתו. במועדון מודים שייתכן ושחקני הרכש שכבר סיכמו הגיעו בשלב מאוחר מדי: "הם הגיעו גם כדי לעזור לנו להיות בפלייאוף, אבל נראה שזה קרה באיחור".

וילאן סיפריאן, צפוי לנחות היום בישראל ולעבור בדיקות רפואיות, כאשר באקארי קונאטה כבר נחת בשישי ויחתום היום רשמית. מי שצפויים לעזוב הם לואי חילף וסאהר תאג'י, כאשר עומרי שמיר הבהיר כי אם יושאל ירצה לשחק בליגת העל בלבד ולא לחזור ללאומית. בשלב זה, למרות הירידה ביכולת, ג'וניור דיומנדה לא יעזוב.

גג'וניור דיומנדה (שחר גרוס)

תומר צרפתי, שהושעה בסוף השבוע, יעמוד לוועדת משמעת בימים הקרובים, כאשר ג'וניור דיומנדה ספג את הכרטיס הצהוב החמישי שלו וייעדר ממשחק החוץ מול בני ריינה במחזור הבא.

“האם נתניה הגישה הצעה להארכת חוזה? לא מעוניין לדבר על זה"

"במחצית הראשונה הייתה קבוצה אחת על המגרש. בחצי השני קרה מה שקורה לנו כל העונה: אנחנו מדברים בחדר ההלבשה ומקבלים גול משום מקום. זה סימפטום שחייב להיעצר. כל עוד יש סיכוי לפלייאוף, נעשה את הכול בשביל זה. אנחנו צריכים להיות כמה שיותר ווינרים באופי", אמר בסיום יובל שדה.

"אם מגיע לנו להיות בפלייאוף? אני חושב שכן, חד משמעית. בחצי העונה הראשונה כשהגיעו שחקנים לסגל עשינו שיפור משמעותי. אז נפצעו שני חלוצים והיו גם מורחקים והגענו למצב שאנחנו צריכים להילחם על כל נקודה. איבדנו את המומנטום, אבל מבחינת מגיע לנו? מגיע".

יובל שדה מוסר (רועי כפיר)יובל שדה מוסר (רועי כפיר)

העזיבה שלו לקלוז' בתום העונה: "כל עוד רוני אמר שאני לא עוזב את הקבוצה בינואר, אז אני לא עוזב. היו לי שיחות איתו, החלטנו שאני נשאר. אני לא יודע מה קרה מאחורי הקלעים וזה לא ענייני. אני תמיד למען מכבי נתניה: הוכחתי את זה ולא צריך לדבר יותר על העניין הזה. כשיגיע המעבר, הוא יגיע. עד אז אני פה.

"יש דברים שלא בהכרח תלויים בי. יש סיטואציות שצריך להחליט בהן כן או לא. אף אחד לא מבטיח לי שיהיה לי משהו בסוף העונה. הייתי בסיטואציה שאני עובר בחינם. הגישו הצעה, דנו בדברים והחלטנו שהכי נכון לעבור בסוף העונה. אם נתניה הגישה הצעה להארכת חוזה? לא מעוניין לדבר על זה", הוסיף.

