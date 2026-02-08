יום ראשון, 08.02.2026 שעה 00:31
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5597-598751דטרויט פיסטונס
67%5602-604452בוסטון סלטיקס
63%5734-597452ניו יורק ניקס
58%6028-617252קליבלנד קאבלירס
57%6112-616754טורונטו ראפטורס
56%5962-602252פילדלפיה 76'
52%5561-553748אורלנדו מג'יק
49%6282-622653אטלנטה הוקס
49%6334-621653שיקגו בולס
47%6007-616053שארלוט הורנטס
44%6381-638154מיאמי היט
44%5759-557450מילווקי באקס
29%5944-550449וושינגטון וויזארדס
28%5744-539650ברוקלין נטס
27%6218-578952אינדיאנה פייסרס
 מערב 
75%5627-614752אוקלהומה ת'אנדר
69%5475-575649סן אנטוניו ספרס
66%5538-582250יוסטון רוקטס
64%6122-630653דנבר נאגטס
61%5648-582251פיניקס סאנס
57%6010-616953גולדן סטייט ווריורס
57%6255-644154מינסוטה טימברוולבס
55%5904-582451לוס אנג'לס לייקרס
48%5564-555350לוס אנג'לס קליפרס
44%6156-604652פורטלנד בלייזרס
41%5867-580251דאלאס מאבריקס
35%6053-587851ממפיס גריזליס
31%6592-620852יוטה ג'אז
27%6293-596852ניו אורלינס פליקנס
25%6365-587853סקרמנטו קינגס

ברוקלין ניצחה, וולף ושרף סיימו בספרות כפולות

הנטס גברו 113:127 על וושינגטון במשחק המוקדם וקטעו רצף של שלושה הפסדים. הצמד הישראלי רשם משחק טוב, כשהגארד קלע 10 נקודות והפורוורד 16 כאלו

|
בן שרף חודר בעוצמה לסל (רויטרס)
בן שרף חודר בעוצמה לסל (רויטרס)

אין ספק שעל ברוקלין עוברת עונת בלהות, כשמהרגע הראשון היא לא הייתה ממש תחרותית ב-NBA. עם זאת, בשורותיה משחקים שניים מהנציגים שלנו בליגת הכדורסל הטובה בתבל, כששניהם רשמו משחק טוב הלילה (בין שבת לראשון) בניצחון של הנטס 113:127 על וושינגטון וויזארדס.

נתחיל עם בן שרף, שעובר עונת רוקי לא פשוטה כשהוא נע בין הסגל הבכיר לקבוצת הג’י ליג. עם זאת, לאחרונה הוא החל לקבל יותר הזדמנויות ודקות אצל הנטס, והלילה הוא הראה מדוע, כשרשם 10 נקודות, 4 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, להם הוסיף שתי חטיפות. לדני וולף הדברים הולכים יותר חלק השנה, והוא הרשים במיוחד מול הווזיארדס עם 16 נק’, 7 ריבאונדים ו-6 אסיטים.

דני וולף נאבק על הכדור (רויטרס)דני וולף נאבק על הכדור (רויטרס)

מי שהוביל את רשימת הקלעים של ברוקלין הוא מייקל פורטר ג’וניור, שקלע 20 נקודות להם הוסיף 6 ריבאונדים. מהצד השני, וויל ריילי הצטיין אצל וושינגטון עם 25 נק’, אך זה כאמור לא הספיק. שתי הקבוצות נמצאות להן בתחתית המזרח, במקומות 13ו-14, ובמאזן זהה של 37:14 שלילי. 

