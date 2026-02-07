השני שלו: צפו בשער השוויון של מנור סולומון

מנור סולומון ממשיך לפרוע שטרות באיטליה. הכנף המוכשר נכנס לאט לאט לקצב ומוצא את עצמו בהרכב של קבוצתו פיורנטינה, כשבמחזור הקודם כבש את שער הבכורה שלו במדי הוויולה במשחק מול נאפולי. הערב (שבת) סולומון הראה שזה לא משהו חד פעמי, כשהבקיע שער נוסף והשווה את התוצאה במשחק מול טורינו, במה שהחל את הקאמבק של הוויולה.

ענק: צפו בשער המטורף למנור סולומון!

מי שמצאה ראשונה את הרשת היא דווקא טורינו, כשאמירחאן אילקן מצא בהגבהה יפה את צ'זארה קסאדיי, שניצל שמירה לקויה של דודו כדי לנגוח לרשת של דויד דה חאה. עם זאת, כאמור, מנור מצא את השוויון בדקה ה-51, ושש דקות לאחר מכן מויסה קין הפך את התוצאה לזכותה של פיורנטינה.