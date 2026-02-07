יום שבת, 07.02.2026 שעה 22:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

אחרי איסט: ב"ש קרובה לצרף גם את אבו רומי

הדרומיים החתימו מיידית את חלוץ הפועל חיפה באופן רשמי, וכעת הם קרובים לסיכום מול נציגיו של כוכב קריית שמונה, שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE

|
מוחמד אבו רומי (ראובן שוורץ)
מוחמד אבו רומי (ראובן שוורץ)

אחרי שצירפה את ג'בון איסט בחלון הנוכחי, הפועל באר שבע קרובה לצרף גם את מוחמד אבו רומי. כפי פורסם לראשונה ב-ONE, בבאר שבע החלו לפני כמה ימים את המגעים מול קריית שמונה ונציגיו של אבו רומי. כעת, הצדדים קרובים מאוד לסיכום, כשמחר (ראשון) תתקיים פגישה ולאחר מכן השחקן עשוי כבר לחתום.

חלון ההעברות של המוליכה לא פורה במיוחד עד כה, כשכל מי שצורף הוא כאמור ג’בון איסט מהפועל חיפה. מעבר לזה, רן קוז’וק ישמח לחיזוק נוסף על מנת לתת את קפיצת המדרגה לישורת השנייה של העונה, כדי השנה ללכת עד הסוף ולא כמו בעונה שעברה.

הפועל באר שבע מוליכה את הטבלה בליגת העל עם 48 נקודות, עם נקודה אחת יותר מבית”ר ירושלים. הפיקנטריה? ממש ביום שני הקרוב שתי הראשונות ייפגשו למשחק העונה בליגת העל, אחריו יהיה אפשר להיות יותר חכמים לגבי הסיכויים של כל אחת ללכת עד הסוף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */