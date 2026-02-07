יום שבת, 07.02.2026 שעה 22:29
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5597-598751דטרויט פיסטונס
67%5602-604452בוסטון סלטיקס
63%5734-597452ניו יורק ניקס
58%6028-617252קליבלנד קאבלירס
57%6112-616754טורונטו ראפטורס
56%5962-602252פילדלפיה 76'
52%5561-553748אורלנדו מג'יק
49%6282-622653אטלנטה הוקס
49%6334-621653שיקגו בולס
47%6007-616053שארלוט הורנטס
44%6381-638154מיאמי היט
44%5759-557450מילווקי באקס
29%5944-550449וושינגטון וויזארדס
28%5744-539650ברוקלין נטס
27%6218-578952אינדיאנה פייסרס
 מערב 
75%5627-614752אוקלהומה ת'אנדר
69%5475-575649סן אנטוניו ספרס
66%5538-582250יוסטון רוקטס
64%6122-630653דנבר נאגטס
61%5648-582251פיניקס סאנס
57%6010-616953גולדן סטייט ווריורס
57%6255-644154מינסוטה טימברוולבס
55%5904-582451לוס אנג'לס לייקרס
48%5564-555350לוס אנג'לס קליפרס
44%6156-604652פורטלנד בלייזרס
41%5867-580251דאלאס מאבריקס
35%6053-587851ממפיס גריזליס
31%6592-620852יוטה ג'אז
27%6293-596852ניו אורלינס פליקנס
25%6365-587853סקרמנטו קינגס

מחממים מנועים: המשתתפים בתחרות ההטבעות

לקראת סוף שבוע האולסטאר, ב-NBA פרסמו את השמות שינסו להרשים ולקטוף את התואר האייקוני והיוקרתי. בין המתחרים: סנטר הלייקרס ובן של זוכה העבר

|
ג'קסון הייז בדרך לטבעת (רויטרס)
ג'קסון הייז בדרך לטבעת (רויטרס)

עולם הכדורסל כבר נערך לאחד האירועים הנוצצים של השנה: סוף שבוע האולסטאר 2026 שייערך ב"אינטואיט דום" החדשני בלוס אנג’לס. בעוד העיניים בישראל יהיו נשואות כמובן לנציג שלנו, דני אבדיה, שממשיך להביא גאווה למדינה, ה-NBA חשפה הערב (שבת) את התפריט המרכזי של ליל שבת - המתחרים בתחרות ההטבעות היוקרתית.

כל ארבעת המשתתפים יערכו הופעת בכורה באירוע, כשברשימה ניתן למצוא את הרוקיז המבטיחים קרטר בריאנט (סן אנטוניו) וג'ייס ריצ'רדסון (אורלנדו) - בנו של אלוף ההטבעות המיתולוגי ג'ייסון ריצ'רדסון. לצידם ינסו להרשים גם הסנטר של הלייקרס, ג'קסון הייז, וקשאד ג'ונסון ממיאמי. הפורמט יישאר נאמן למסורת: שני סבבים של ביצועים מול חבר שופטים, כאשר שני המטביעים עם הניקוד המצטבר הגבוה ביותר בסיבוב הראשון יעפילו לדו-קרב הגמר על התואר.

גג'ייס ריצ'ארדסון מטביע (רויטרס)

יורש חדש בדרך

העובדה שכל המשתתפים השנה הם חדשים בתחרות מבטיחה דבר אחד: אנחנו נראה אלוף חדש מניף את הגביע. בשנה שעברה היה זה מאק מקלאנג, "מלך ה-G ליג", שהשלים זכייה מרשימה והצליח להחזיר מעט מהצבע ללחיים של התחרות עם ביצועים יצירתיים במיוחד. השנה, כשהוא לא בסביבה, הלחץ עובר לצעירים כמו ריצ'רדסון ג'וניור, שינסה לשחזר את ההיסטוריה של אביו ולהשאיר את התואר במשפחה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
