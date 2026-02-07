מחממים מנועים: המשתתפים בתחרות ההטבעות

עולם הכדורסל כבר נערך לאחד האירועים הנוצצים של השנה: סוף שבוע האולסטאר 2026 שייערך ב"אינטואיט דום" החדשני בלוס אנג’לס. בעוד העיניים בישראל יהיו נשואות כמובן לנציג שלנו, דני אבדיה, שממשיך להביא גאווה למדינה, ה-NBA חשפה הערב (שבת) את התפריט המרכזי של ליל שבת - המתחרים בתחרות ההטבעות היוקרתית.

כל ארבעת המשתתפים יערכו הופעת בכורה באירוע, כשברשימה ניתן למצוא את הרוקיז המבטיחים קרטר בריאנט (סן אנטוניו) וג'ייס ריצ'רדסון (אורלנדו) - בנו של אלוף ההטבעות המיתולוגי ג'ייסון ריצ'רדסון. לצידם ינסו להרשים גם הסנטר של הלייקרס, ג'קסון הייז, וקשאד ג'ונסון ממיאמי. הפורמט יישאר נאמן למסורת: שני סבבים של ביצועים מול חבר שופטים, כאשר שני המטביעים עם הניקוד המצטבר הגבוה ביותר בסיבוב הראשון יעפילו לדו-קרב הגמר על התואר.

ג'ייס ריצ'ארדסון מטביע (רויטרס)

יורש חדש בדרך

העובדה שכל המשתתפים השנה הם חדשים בתחרות מבטיחה דבר אחד: אנחנו נראה אלוף חדש מניף את הגביע. בשנה שעברה היה זה מאק מקלאנג, "מלך ה-G ליג", שהשלים זכייה מרשימה והצליח להחזיר מעט מהצבע ללחיים של התחרות עם ביצועים יצירתיים במיוחד. השנה, כשהוא לא בסביבה, הלחץ עובר לצעירים כמו ריצ'רדסון ג'וניור, שינסה לשחזר את ההיסטוריה של אביו ולהשאיר את התואר במשפחה.