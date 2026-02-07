יום שבת, 07.02.2026 שעה 22:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

עומר פרץ: לפני הכל אנחנו נהנים מהכדורגל

מאמן הפועל פ"ת שמח אחרי ה-1:2 על בני סכנין: "כיף לראות את הקבוצה מצליחה". על קוסטה: "אי אפשר לעצור אותו". מימר: "זה מחמיא לנו שהקהל כעס"

|
עומר פרץ (לילך וויס-רוזנברג)
עומר פרץ (לילך וויס-רוזנברג)

הפועל פתח תקווה ניצחה היום (שבת) 1:2 את בני סכנין באצטדיון דוחא והראתה יכולת מצוינת, שנתנה לה תקוות רבות לקראת הגעה פוטנציאלית לפלייאוף העליון.

המאמן המנצח, עומר פרץ, היה שמח מאוד בסיום ההתמודדות: "היינו בהחלט ראויים לניצחון. הגענו להרבה מאוד מצבים, נצחון מאוד חשוב שלנו. שמח מאוד". 

פרץ נשאל האם בתחילת העונה הוא חשב שהפלייאוף העליון הוא מטרה ראלית, או שרק רצה להישאר בליגה וענה: "ממש לא חשבתי על פלייאוף עליון. רצינו רק להישאר. הליגה הזאת קשה והיא גם מורידה מי שחושב יותר מדי למעלה". 

המאמן הוסיף: "אנחנו בהחלט נהנים במגרש. אני כל הזמן אומר לשחקנים שלי שכדורגל זה קודם כל ליהנות. כיף לראות את הקבוצה נהנית מכדורגל וגם מצליחה". 

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים בסיום (לילך וויס-רוזנברג)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים בסיום (לילך וויס-רוזנברג)

“מארק חלוץ אדיר”

לסיום נשאל פרץ איפה הוא החביא את מארק קוסטה כל הסיבוב הראשון (8 שערי ליגה, כולם בסיבוב השני) וענה: "מארק חלוץ אדיר, עם איכויות נהדרות. בתחילת העונה הוא לא נכנס כל כך לעניינים, אבל מהרגע שהוא נכנס, אי אפשר לעצור אותו". 

פרץ: "התבגרנו בסיבוב השני"

המאמן המפסיד, שרון מימר, אמר: "אני לא מסכים שלא היינו במשחק. במחצית הראשונה לא היינו טובים ובסיום, כשיצאנו קדימה והפקרנו את ההגנה, אז הם הגיעו לעוד מצבים. במחצית השנייה היינו במשחק. אחרי השוויון שלנו היה לנו עוד מצב טוב ואז ספגנו. זה משחק שיכול היה להתפתח לכאן או לכאן".

“הבוז של הקהל? אקח את זה למקום טוב” 

מימר נשאל על הקהל שלו, שהרבה לרטון ולשרוק בוז לקבוצה וענה: "אני אקח את זה למקום טוב. הרגלנו אותם שיש קבוצה טובה. בשום שלב לא היינו בסכנת ירידה ואנחנו קרובים לפלייאוף העליון, אז זה טוב שהם רגילים לראות קבוצה טובה".

מימר: "משחק יכל ליפול לכאן או לשם"

לסיום מימר נשאל האם יהיה מאוכזב אם קבוצתו לא תעפיל לפלייאוף העליון וענה: "ברור שנהיה מאוכזבים, כי אנחנו כבר באזור הזה, אבל לא יותר ממאוכזבים, כי כאמור עשינו עונה טובה וננסה להפוך אותה למצוינת".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */