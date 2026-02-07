יום שבת, 07.02.2026 שעה 22:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

אין אירופה? אין גביע: הצמרת בוחרת למכבי חיפה

פודקאסט הירוקים סיכם 1:1 מאכזב עם הפועל ירושלים: מאז מכבי ת"א יש דעיכה ביכולת, הקושי מול היריבה, דון לא משדרג, בנסון ומה עובר על סק? האזינו

|
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (אורן בן חקון)
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (אורן בן חקון)

שוב זה קורה למכבי חיפה מול הפועל ירושלים. במשחק חלש מאוד הירוקים חילצו רק 1:1 בטדי היום (שבת), על אף שהיריבה הייתה בעשרה שחקנים ברוב שלבי המשחק, והצמרת בורחת לברק בכר. אם אין גביע? כנראה שגם לא תהיה אירופה.

פודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, עמיר יניב ומוטלה רפלד סיכם עוד משחק מאכזב. דווקא אחרי הניצחון על מכבי תל אביב, מאז היכולת נמצאת בדעיכה וכל מה שנשאר לקבוצה זה לנסות ללכת עד הסוף בגביע.

הפרק עסק בקושי לנצח את הפועל ירושלים, היכולת החלשה של השחקנים, הבעיה במרכז הקישור, סדריק דון לא משדרג, מה עובר על עבדולאי סק, השילוב של מנואל בנסון, קבוצת הנוער והגרלת הגביע שבדרך. האזנה נעימה.

