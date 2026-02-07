עם פנדל בדקה ה-95: 2:3 לנאפולי על גנואה

אחרי ה-0:0 בין פיזה להלאס ורונה שפתח את המחזור ה-24 בליגה האיטלקית, המשחק שהתחיל את היום (שבת) בסרייה א’, בין גנואה לנאפולי, סיפק 180 מעלות מהחוויה של אמש, עם מהפך, אדום ושער ניצחון דרמטי ב-2:3 של האלופה בחוץ, שהוריד לפחות זמנית את הפער מאינטר הראשונה לשש בלבד.

הפתיחה הייתה מהדהדת, אבל לטובת המארחת כשרוסלן מלינובסקי זכה לבעיטת עונשין כבר בדקה השלישית אחרי בדיקת VAR, והכניע את אלכס מרט, שהצליח לגעת בכדור בדרך אל הרשת. האלופה לא נשברה, כשלנגד עיניה ניצבה המטרה להשיג ניצחון שני רצוף, ורסמוס הוילון ניצל שער חשוף כדי לגלגל את הכדור לשם.

נאפולי מנצחת בדקה ה-95 אחרי משחק לפנתאון

עברה דקה בלבד, וזה היה תורו של אקס מנצ’סטר יונייטד אחר, סקוט מקטומיניי, כדי לקבוע מהפך, אחרי ששלח בעיטה עוצמתית מרחוק לפינה השמאלית של ג’סטין ביילו, שרק הסתכל. לורנצו קולומבו דאג לאזן בדקה ה-57, וזה היה נראה בדרך לאיבוד נקודות נוסף של הפרטנופיי כשחואן ז’סוס הורחק, אלא שבדקה ה-95 הוילון נשלח לנקודה הלבנה וקבע את תוצאת הסיום הדרמטית.