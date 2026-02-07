יום שבת, 07.02.2026 שעה 20:59
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2031-2122הפועל ירושלים11
2039-2822הפועל חיפה12
1939-3021עירוני ק"ש13
1147-1621מכבי בני ריינה14

מכוער: כך השאירו אוהדי מכבי חיפה את טדי

ונדליזם, גרפיטי, כיסאות שבורים והדבקת מדבקות: זה מה שהנהלת האצטדיון גילתה באזור קהל החוץ לאחר המשחק בין הירוקים להפועל י-ם. התמונות בפנים

|
גרפיטי בשירותים שהשאירו אוהדי מכבי חיפה (אצטדיון טדי)
גרפיטי בשירותים שהשאירו אוהדי מכבי חיפה (אצטדיון טדי)

הנהלת אצטדיון טדי הייתה בהלם כשהגיעה בסיום המשחק הערב (שבת) בין הפועל ירושלים למכבי חיפה ליציע הדרומי בו ישבו אוהדי מכבי חיפה במשחק, שם מצאו כיסאות שבורים, מדבקות של הקופים הירוקים על כיסאות ברחבי היציע, ועל גבי כל מעקה שהיה בין היציעים.

בנוסף, הם גילו גם גרפיטי בכל חדרי השירותים, כולל בכניסה, אך לא רק. בשירותים התגלו גם מדבקות רבות על הקירות, ועל שלטים ברחבת היציע. כל התמונות יועברו להנהלת מכבי חיפה, שתצטרך לשאת בהוצאות על הוונדליזם בטדי. 

גרפיטי של הקופים הירוקים (אצטדיון טדי)גרפיטי של הקופים הירוקים (אצטדיון טדי)
מדבקות שהדביקו אוהדי מכבי חיפה (אצטדיון טדי)מדבקות שהדביקו אוהדי מכבי חיפה (אצטדיון טדי)
כיסאות שבורים שהשאירו אוהדי מכבי חיפה (אצטדיון טדי)כיסאות שבורים שהשאירו אוהדי מכבי חיפה (אצטדיון טדי)

כזכור, המשחק נגמר בתוצאה של 1:1, לאחר שהירושלמים עלו ליתרון מוקדם, אך נשארו ב-10 שחקנים. בסופו של דבר טריבנטה סטיוארט כבש את שער השוויון בדקה ה-75 ודאג להוציא את החבורה של ברק בכר עם נקודה אחת.

