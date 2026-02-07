יום שבת, 07.02.2026 שעה 22:27
כדורגל ישראלי

מכבי חיפה נותרה מאחור, הפועל ת"א מלחיצה

הירוקים יכולים להתרחק מהמקום הרביעי, האדומים מעל מכבי ת"א. פ"ת ברחה לנתניה וסכנין, הפועל חיפה הסתבכה בתחתית הבוערת. תמונת מצב בטבלת ליגת העל

|
רועי דוד, סתיו טוריאל, גיא מלמד ודור מלול (צלמי ONE)
רועי דוד, סתיו טוריאל, גיא מלמד ודור מלול (צלמי ONE)

המחזור ה-22 של ליגת העל סיפק לנו הערב (שבת) חמישה משחקים. זה התחיל עם 0:2 של הפועל תל אביב על עירוני טבריה, המשיך עם 1:1 של מכבי חיפה אצל הפועל ירושלים, עבר ל-0:2 של מ.ס אשדוד על הפועל חיפה ו-1:2 של הפועל פתח תקווה על סכנין ונגמר עם 1:1 בין מכבי נתניה לעירוני קריית שמונה.

אחרי כל התוצאות וכשעוד שני משחקים לפנינו ביום שני הקרוב, כאשר מכבי תל אביב תארח את בני ריינה והפועל באר שבע את בית”ר ירושלים למשחק העונה בטרנר, זה הזמן להסתכל על מה שקורה בטבלה – הקרבות בצמרת ובפלייאוף העליון, וגם כל מאבקי התחתית הלוהטים.

הצמרת והפלייאוף העליון

איבוד הנקודות של מכבי חיפה בטדי יכול להרחיק את הירוקים מהמקום הרביעי, כשהפער מהאדומים של אליניב ברדה שבמקום השלישי צמח לחמש נקודות. הפועל ת”א אף רחוקה 7 נקודות מהמקום הראשון, לפחות זמנית. הלחץ עכשיו על הצד הצהוב של תל אביב, כשהאלופה תנסה לשוב לפודיום על חשבון יריבתה העירונית. לצד זאת, הקבוצה של עומר פרץ התקבעה במקום השישי שמשמעותו פלייאוף עליון, בזמן שהיהלומים שסיימו רק בתיקו נותרו מתחת לסכנין עם מספר נקודות זהה, מרחק 4 נקודות מהפועל פ”ת, אך במקום השמיני בלבד.

הלחץ על מכבי ת"א (רדאד גהלחץ על מכבי ת"א (רדאד ג'בארה)

התחתית הבוערת

זיו אריה וחניכיו השיגו נקודה חשובה מול ברק בכר ושחקניו, וכך בעצם טיפסו מעל הקו האדום כרגע למרות מספר נקודות זהה להפועל חיפה, אודות להפרש שערים טוב יותר בגול אחד. גם לק”ש 20 נקודות בדיוק כמו להפועל ירושלים, שמתחת לצפוניים בגלל הפרש שערים רע יותר בגול אחד. נשמע מוכר. בכל מקרה, החבורה של חיים סילבס היא זו שבצרות וכרגע במקום המוביל לירידת ליגה, כשבני ריינה עדיין אחרונה במרחק גדול.

שחקני הפועל ירושלים, כרגע מעל הקו האדום (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים, כרגע מעל הקו האדום (אורן בן חקון)

טבלת ליגת העל

1. הפועל ב”ש, 48 נקודות (29+)
2. בית”ר ירושלים, 47 נקודות (24+)
3. הפועל ת”א, 41 נקודות (16+)
4. מכבי ת”א, 39 נקודות (17+)
5. מכבי חיפה, 36 נקודות (18+)
6. הפועל פ”ת, 32 נקודות (5+)
7. בני סכנין, 28 נקודות (4-)
8. מכבי נתניה, 28 נקודות (9-)
9. מ.ס אשדוד, 23 נקודות (15-)
10. עירוני טבריה, 22 נקודות (20-)
11. עירוני ק”ש, 20 נקודות (9-)
12. הפועל ירושלים, 20 נקודות (10-)
13. הפועל חיפה, 20 נקודות (11-)
14. בני ריינה, 11 נקודות (31-)

