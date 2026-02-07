סוף לסאגה: ג'בון איסט יעבור מיידית לבאר שבע

סוף לסאגה הגדולה של חודש ינואר בכדורגל הישראלי. אחרי תקופה לא קצרה של משא ומתן, חתימה לקראת ינואר, כעס על תמונה במדים ועוד לא מעט אירועים, בסופו של דבר ג’בון איסט יעזוב כבר עכשיו את הפועל חיפה ויעבור להפועל באר שבע.

אחרי הפיצוץ בין הצדדים על מחלוקת של 15 אחוז אותה דרש ג'בון איסט מיואב כץ, הצדדים הגיעו להסכמות והחלוץ יעזוב סופית את הפועל חיפה ויעבור לסגל של מוליכת הליגה במטרה לעזור לה בישורת האחרונה של העונה לזכות באליפות.

הקבוצה מהכרמל תקבל על ג’בון איסט סכום של 600 אלף שקלים, כאשר היא תצרף את דור חוגי בתור המחליף שלו. החלוץ של בית”ר ירושלים יגיע מבירת ישראל לכרמל וינסה לעזור לחיים סילבס, כאשר כזכור הוא הגיע רק בקיץ האחרון מהפועל חיפה לבית”ר ירושלים.