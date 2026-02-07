יום שבת, 07.02.2026 שעה 20:09
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2246-2622עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2031-2122הפועל ירושלים11
2042-2521מ.ס אשדוד12
1939-3021עירוני ק"ש13
1147-1621מכבי בני ריינה14

סוף לסאגה: ג'בון איסט יעבור מיידית לבאר שבע

החלוץ של הפועל חיפה הגיע להסכמות מול יואב כץ על 15% שדרש והוא יעבור בינואר למוליכה, שתעביר 600 אלף ש"ח לצפוניים. חוגי צפוי להחליפו אצל סילבס

ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב
ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

סוף לסאגה הגדולה של חודש ינואר בכדורגל הישראלי. אחרי תקופה לא קצרה של משא ומתן, חתימה לקראת ינואר, כעס על תמונה במדים ועוד לא מעט אירועים, בסופו של דבר ג’בון איסט יעזוב כבר עכשיו את הפועל חיפה ויעבור להפועל באר שבע.

אחרי הפיצוץ בין הצדדים על מחלוקת של 15 אחוז אותה דרש ג'בון איסט מיואב כץ, הצדדים הגיעו להסכמות והחלוץ יעזוב סופית את הפועל חיפה ויעבור לסגל של מוליכת הליגה במטרה לעזור לה בישורת האחרונה של העונה לזכות באליפות.

הקבוצה מהכרמל תקבל על ג’בון איסט סכום של 600 אלף שקלים, כאשר היא תצרף את דור חוגי בתור המחליף שלו. החלוץ של בית”ר ירושלים יגיע מבירת ישראל לכרמל וינסה לעזור לחיים סילבס, כאשר כזכור הוא הגיע רק בקיץ האחרון מהפועל חיפה לבית”ר ירושלים.

