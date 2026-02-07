בגרף עלייה: המספרים המטורפים של לאמין ימאל

עמדה במשימה. ברצלונה המשיכה בכושר הנהדר שלה, כשהיא חזרה לקאמפ נואו וניצחה 0:3 קליל את מיורקה. מי ששוב היה מעל כולם, היה לאמין ימאל, שחוץ מלהבקיע עוד גולאסו אדיר, נבחר לשחקן המצטיין על ידי הלה ליגה והגיע למספר ציוני דרך היסטוריים.

אז הכוכב בן ה-18 של בארסה הוא באמת שחקן היסטורי, את זה אנחנו כבר יודעים. אבל אחד הדברים שתמיד אמרו שהוא צריך להשתפר בהם היה כיבוש השערים, כשלדעת רבים הוא הצטיין בעיקר במסירה ובדריבל, אך מה שייקח אותו לשלב הבא הוא לשים את הכדור ברשת יותר.

נראה שהשיפור שלו בתחום הוא פשוט מדהים. לאמין ימאל הבקיע היום משחק חמישי רציפות בכל המסגרות, זאת לראשונה בקריירה הקצרה אך העמוסה מאוד שלו. הכוכב הגיע גם ל-10 שערי ליגה בפעם הראשונה בקריירה, כשבעונה שעברה היו לו 9 כאלה, ואנחנו רק בחודש פברואר.

דילגה עליה: ברצלונה מנצחת את מיורקה 0:3

מלך הדריבלים, ובפער עצום

כמובן שמה שמייחד את הנכס של בארסה הוא בעיקר איך שהוא משאיר שחקנים מאחור, שם הוא ממשיך להראות לעולם כמה הוא מעל כולם. לאמין ימאל הגיע היום ל-100 דריבלים מוצלחים, הראשון ב-5 הליגות הבחירות כמובן שעושה זאת העונה, כשבמקום השני נמצא ז’רמי דוקו עם 62. 38 (!) פחות מהספרדי.