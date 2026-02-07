יום שבת, 07.02.2026 שעה 20:58
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5519-5223אינטר1
5017-3823מילאן2
4621-3323נאפולי3
4518-3923יובנטוס4
4314-2723רומא5
4116-3723קומו6
3620-3023אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3234-2623אודינזה9
3030-3223בולוניה10
2929-2723ססואולו11
2831-2823קליארי12
2640-2223טורינו13
2334-2723גנואה14
2331-2023קרמונזה15
2330-1523פארמה16
1830-1323לצ'ה17
1736-2523פיורנטינה18
1540-1924פיזה19
1541-1824ורונה20

מנור סולומון בהרכב של פיורנטינה נגד טורינו

אחרי השער נגד נאפולי, הישראלי מקבל את הקרדיט פעם נוספת ויעלה ב-11 של הוויולה נגד השוורים ב-21:45 (שידור חי בערוץ ONE2). הסגולים ישובו לנצח?

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

פיורנטינה תארח היום (שבת, 21:45, שידור חי בערוץ ONE2) את טורינו באצטדיון ארטמיו פרנקי במסגרת המחזור ה-24 בליגה האיטלקית, למשחק חשוב בתחתית הטבלה. הוויולה מגיעים למפגש כשהם במקום ה-18 עם 17 נקודות בלבד מ-23 משחקים, ויודעים שכל נקודה קריטית במאבק ההישרדות. מנור סולומון יפתח בהרכב של פיורנטינה ומקבל הזדמנות משמעותית להשפיע במשחק ביתי מול יריבה ישירה.

כושרה של פיורנטינה בתקופה האחרונה אינו יציב. בחמשת המחזורים האחרונים רשמה הקבוצה שני הפסדים, ניצחון ושתי תוצאות תיקו, כאשר במחזור הקודם נכנעה 2:1 לנאפולי בחוץ (סולומון עם השער לסגולים). העונה בבית היא מציגה נתונים מעורבים, עם 15 שערים שכבשה בפרנקי, שהם 60% מסך שעריה העונה, אך גם 17 ספיגות.

טורינו מגיעה מהמקום ה-13 בטבלה עם 26 נקודות מ-23 משחקים, אך המומנטום שלה שלילי. בחמשת המשחקים האחרונים הפסידה 4 פעמים וניצחה פעם אחת בלבד, 0:1 ביתי על לצ’ה במחזור האחרון. במשחקי החוץ העונה המצב מורכב עוד יותר, עם 10 שערים בלבד שכבשה ו-20 שספגה, ממוצע של 0.91 שערי זכות ו-1.82 שערי חובה למשחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */