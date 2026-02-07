מנארינו גבר על דאם והעפיל לגמר מונפלייה

אדריאן מנארינו הוכיח הערב (שבת) שהניסיון והתחכום עדיין יכולים לנצח את העוצמה של הדור הצעיר. הצרפתי הוותיק בן ה-37, המדורג במקום ה-70 בעולם, השלים קאמבק מרשים בחצי גמר טורניר מונפלייה (Open Occitanie) עם ניצחון 6:1, 3:6 ו-4:6 על המוקדמות האמריקאי מרטין דאם. עבור מנארינו, מדובר ברגע שיא מרגש במיוחד, שכן זהו גמר ה-ATP הראשון שלו בקריירה על אדמת צרפת.

ההישג של מנארינו השבוע נחשב להפתעה של ממש. הוא הגיע לטורניר במומנטום שלילי קיצוני, כשהוא סוחב על גבו רצף עגום של שמונה הפסדים רצופים שנמשכו על פני מספר חודשים. מול דאם הצעיר והגבוה (2.03 מטרים), שהופיע בחצי גמר ATP ראשון בקריירה שלו, מנארינו השתמש ב"מדע הטקטי" המזוהה איתו כדי לפרק את המשחק של יריבו בקרב בין-דורי מרתק.

אדריאן מנארינו במכה עוצמתית (אימאגו)

המערכה הראשונה נראתה כמו סיוט עבור הקהל המקומי. דאם ניצל את יתרון הגובה והעוצמה שלו כדי להכתיב את הקצב, שבר פעמיים משתי הזדמנויות וסגר עניין תוך 25 דקות בלבד עם 1:6 דורסני. מנארינו נראה חסר אונים באותן דקות, כשזכה ב-14 נקודות בלבד בכל המערכה ובשתי נקודות בלבד על ההגשה השנייה שלו.

"בהתחלה זה היה כביש חד-סטרי", הודה מנארינו בסיום המשחק. "הוא חבט חזק מאוד, שיחק מצוין ועשה מעט מאוד טעויות בלתי מחויבות, מה שהשאיר אותי ללא פתרונות אמיתיים. האסטרטגיה שלי הייתה להישאר ממוקד בהגשות שלי ולקוות שהרמה שלו תרד מעט בשלב מסוים. נקודת המפנה הגיעה ב-3:4 במערכה השנייה, כשהוא הכניס פחות הגשות ראשונות וביצע שגיאה כפולה שהעניקה לי פתח שמיד ניצלתי".

מנארינו הפך לשחקן היחיד בטורניר שהצליח לשבור את ההגשה של דאם פעמיים. בעוד שיריביו הקודמים של האמריקאי עמדו על 0 מ-9 בניסיונות השבירה מולו, הצרפתי המכונה "הקירח האלוהי" היה קליני לחלוטין וניצל את שתי ההזדמנויות היחידות שהיו לו (100% הצלחה). במערכה השלישית והמכרעת, מנארינו המשיך להפעיל לחץ עם גיוון במהירויות ובזוויות החבטה, מה שהוביל לתסכול גלוי אצל דאם שנראה צועק לעבר תא האימון שלו.

במצב של 4:5 במערכה השלישית, מנארינו הגיש לניצחון והפגין עצבי ברזל. הוא הציל שתי נקודות שבירה, השנייה שבהן בעזרת אייס קריטי במצב של שוויון. למרות שאיבד נקודת משחק אחת בחבטת פורנהנד לרשת והתמודד עם הפרעה רגעית בשל תינוק בוכה ביציע, הוא נותר מרוכז וחתם את הניצחון עם ווינר מרשים בהגשה שנייה.

אדריאן מנארינו מתמודד בנחישות. (אימאגו)

"באופן מפתיע, הרגשתי טוב יותר היום מאשר ביום שישי", סיפר מנארינו כשנשאל על מצבו הפיזי. "מלבד סיום המשחק שבו המתח קצת נעל לי את הרגליים, הרגשתי שאני זז טוב וללא כאבים. זה נהדר לקבל את תמיכת הקהל הביתי, זה לא קורה לנו בכל שבוע והעידוד שלהם חשוב ברגעים המתוחים". כעת, מנארינו ימתין למנצח בין פליקס אוז'ה-אליאסים לטיטואן דרוגה בקרב על התואר.