חיפה עלתה זחוחה, המקום ה-5 הוא שמגיע לה

כשברק בכר התכונן למשחק נגד הפועל ירושלים, הוא ידע שני דברים: אחד, שהירושלמים לא יחפשו להסתבך, יחפשו כמה שיותר להגן, כמה שפחות להתקיף ושבסופו של דבר הם ירצו להוציא תוצאה טובה שתעזור להם לעוד נקודה אחת לפחות להתקדם בטבלה, למרות שמצבם מעורר דאגה מתחילת העונה ועד היום. הדבר השני, שהם ילכו על כדורים ארוכים. בכר ידע שבמעברים הם יכולים לעשות את זה, הוא היה חייב להכין את הקבוצה לכל מתפרצת שלהם ולהגיד לה להיות מרוכזת, ולהתפקס בכדורים הארוכים.

אבל בסופו של דבר, כדור אחד ארוך, לצד חוסר ריכוז של כל הגנת חיפה – כולל עבדולאי סק, יילה בטאיי, וליסב עיסאת, הביאו לכך שבמהלך של שלוש מסירות הפועל ירושלים עלתה ל-0:1, כאשר עד אותו רגע היא לא עברה את החצי בכלל. היא לא רצתה לשחק כדורגל. הירוקים עלו מדושני עונג, או לפחות שחקני ההגנה שלהם, וקיבלו גול מקבוצה שלא רצתה להתקיף.

אך במכבי חיפה גם קיבלו מתנה מהפועל ירושלים, כשאשטה עשה עבירה ברוטלית על סדריק דון והורחק בצדק. עם זאת, האמת שהיום לא ראינו מהחבורה של בכר כלום. היא שיחקה לאט, בצורה מרגיזה, הייתה שקופה, הקלה על הפועל ירושלים והיו שחקנים ש”שיחקו” עם שחקני היריבה ועזרו להם להגן. לכן חיפה סיימה את המחצית בפיגור ובכר כמו בכר, עשה מיד שינוי והוציא את סילבה קאני שהיה חלש מאוד. מתחילת העונה קאני כמעט ולא עשה כלום וברק ממשיך לתת לו את ההזדמנות, עד מתי? אי אפשר לדעת.

ברק בכר (אורן בן חקון)

מנואל בנסון נכנס וניסה לעורר את הקבוצה במהלכים של אחד על אחד, שהיו חסרים כי לא קיבלנו אותם מקנג’י גורה או מקאני או מגיא מלמד, והיחיד שסיפק את סחורה היה נבות רטנר שפגע גם במשקוף. אף שחקן לא בא לידי ביטוי, אפילו מיכאל אוחנה שהגיע למצב וחצי, זה לא היה זה. חיפה הייתה נראית חיוורת, כל כך לאט היא משחקת שאני בטוח שאנשים שצפו במשחק נרדמו.

זה לא ייאמן איך קבוצה כמו חיפה מגיעה לטדי עם הקהל שלה שם, ומניעה מרגל לרגל ולא מנסה לשחק כדורגל באזורים המסוכנים של היריבה, ולא מביאה את עצמה לידי ביטוי. כשדון לא בא לידי ביטוי וגורה כל כך חלש, ומלמד לא מקבל את הכדור, וכל החלק האחורי של חיפה הפך להיות קשר אחורי שמנהל את המשחק כי הפועל ירושלים חיכתה רק על ה-16, אז הנה לכם – קבוצה שהייתה צריכה להביא דברים אחרים והיא לא מסוגלת לזה. כנראה שהאיכות שהייתה אצל דייגו פלורס חזרה על עצמה במשחק הזה.

אבל בכר לא ויתר, הוא ניסה לעשות הרבה דברים, הוא הזיז את קאני, עבר לשלושה בלמים וזיו אריה מנגד הכניס כל מה שזז הגנתית. מכבי חיפה תקפה בלי הכרה, אבל ההתקפה שלה הייתה כל כך שקטה בלי שינויי קצב ובלי סכנה, אפילו בעיטות לשער כמעט ולא היו. מהלך אחד שבו בנסון מסר למלמד, ששמר על הכדור נהדר וקיבל מסטיוארט תנועה טובה, הביא לשוויון. סטיוארט סוף כל סוף כבש מחודש נובמבר. בגדול לא ראינו אבל ממנו כלום עד הגול, אין לו את היכולות שמכבי חיפה מצפה מחלוץ ברמה של חיפה. אבל ברגע שהוא מבקיע את השער התשיעי שלו בקבוצה, אז צריך להוריד את הכובע למרות שאני קוטל אותו מתחילת העונה.

גיא מלמד וטריבנטה סטיוארט (אורן בן חקון)

יהיה קשה למכבי חיפה לתפוס את המקום הרביעי, מה שנשאר זה הגביע

המשחק נמשך עד הדקה ה-97 וחיפה המשיכה באותו קצב איטי, במשחק רגוע, היא שיחקה בלי יריבה עד ה-16 והיה לה קשה לפרוץ את ההגנה של הפועל ירושלים. זו ירידה גדולה ביכולת מאז מכבי תל אביב. הירוקים הפסידו למכבי נתניה וניצחו את עירוני טבריה בקושי, אבל כן עברו שלב בגביע המדינה.

לפי הטבלה והיכולת מול שאר הקבוצות שלמעלה, כנראה את המקום הרביעי יהיה קשה מאוד לחיפה לתפוס ואם כבר היא תמצא את המקום הרביעי, לא בטוח שהיא תהיה באירופה, אלא אם תזכה בגביע. מה שנשאר לירוקים זה הגביע ואם יהיה להם מזל הם יקבלו את בני יהודה. זה לא אומר שהם יעלו לגמר, כי ראינו מה הכתומים עשו לבית”ר ירושלים והם יכולים לעשות את זה לכל קבוצה.

מכבי חיפה תלויה במזל כי יכולת אין לה, כרגע היא במקום החמישי וכנראה שזה המקום שמגיע לה בעונה הזו. היכולות שלה בינוניות ביותר, השחקנים לא מתאימים לקבוצה שרוצה לרוץ חזק בצמרת והחיפאים צריכים לעשות חריש עמוק כדי שיתמודדו על כל התארים. כי אנחנו רואים שבמצב של היום, הם בקושי נכנסים לפלייאוף העליון וזו הבושה הגדולה של העונה.