בכר: לפעמים יותר קשה לשחק נגד 10 שחקנים

מכבי חיפה יכולה לצאת מאוכזבת הערב (שבת) מאצטדיון טדי. אומנם היא הייתה בפיגור עד הדקה ה-75 ולבסוף הצליחה למצוא את השוויון מרגליו של טריבנטה סטיוארט, אך אין ספק שהירוקים ציפו להשיג שלוש נקודות מול הקבוצה מהתחתית. האורחת נותרה במקום החמישי בטבלה, בעוד שהפועל ירושלים השיגה נקודה חשובה לקרבות ההישארות.

ברק בכר דיבר בסיום: “לפעמים זה יותר קשה לשחק נגד 10 שחקנים בגלל צפיפות. לא עשינו מספיק, לא מפסיק חכם ולא מספיק תכליתי. חבל על הגול שספגנו, זה בדיעבד אבל חבל, ספגנו אולי מההתקפה היחידה של הפועל ירושלים בכל המשחק, אבל ממשיכים.

“בסוף צריך לעשות פעולות אמיצות ועשינו את זה מעט מדי, לעשות אחד על אחד גם אם זה יביא לאיבוד, לא הרמנו הרמות מספיק מסוכנות. צריך לשפר את זה, אנחנו משחקים תמיד נגד צפיפות, אבל המשחק הזה זה לא היה מספיק טוב”.

קנג'י גורה מחפש שחקן פנוי (אורן בן חקון)

המאבק על אירופה: “יש עוד משחקים ופלייאוף, קודם כל צריך להבטיח את הפלייאוף. חשוב לראות איך אנחנו משפרים את החלק ההתקפי שלנו. המטרה זה כרטיס לאירופה ונצטרך להשיג אותה”. המאמן התייחס גם למצב הרכש של הירוקים: “קודם כל אני מקווה שיחזרו גם הפצועים, ניסינו להביא שחקן ברמה גבוהה ולא הצלחנו, ננסה להביא ואם לא נצליח אז נסתדר”.

על חוסר ההצלחה מול הפועל ירושלים: “קודם כל המשחק הקודם היה הזוי, יש הרבה דברים שתלויים במזל. היום היינו צריכים לעשות יותר טוב, בטח מול 10 שחקנים. כל הכבוד להפועל ירושלים. השיפוט? הלוואי שהשופט היה הבעיה שלנו. מה שהיה ביני לבין זיו זה טראש טוקים קטנים, אני אוהב אותו”.

“היינו צריכים להיות יותר מגוונים”

חלוץ מכבי חיפה גיא מלמד, שרשם בישול, אמר: “היה משחק מאוד קשה, איבוד נקודות וציפינו מעצמנו ליותר. היה מאמץ קבוצתי מההתחלה, באנו מוכנים ורצינו את הניצחון. ירושלים צופפו והיה לנו קשה מאוד. לא מצאנו את הפתרונות. כל הכבוד להפועל ירושלים שצופפו ושיחקו חזק, סחטו את הנקודה, אנחנו מסתכלים לשבוע הבא.

גיא מלמד וטריבנטה סטיוארט (אורן בן חקון)

“אני בטוח שהצוות המקצועי יסתכל על המשחק, ינתח ויסיק את המסקנות, יכול להיות שהיינו צריכים להיות יותר מגוונים. יש המון כישרון ושחקנים שיכולים להכריע את המשחק, אנחנו צריכים להתמקד משחק משחק ולא לחשוב רחוק מדי. להיכנס לפלייאוף עם כמה שיותר נקודות. כרטיס לאירופה? מכבי חיפה זה מועדון ששואף הכי גבוה, כל עוד זה בהישג יד אנחנו צריכים לשאוף לזה ומקווה שנשיג את זה”.

גם מאמן הפועל ירושלים, זיו אריה, התראיין: “תוכנית המשחק הלכה בדיוק כמו שרצינו, עשינו אדום מטופש ובמצבינו אסור לנו לעשות את זה. קצת מזל והרבה גבריות. אני גאה בשחקנים שלי יום-יום ודקה-דקה מתחילת העונה ועד סופה”.

זיו אריה (אורן בן חקון)

“היה מבאס הגול שספגנו, אבל בסוף נקודה חשובה”

מגן הפועל ירושלים הראל שלום אמר לאחר התיקו: “אחד המשחק הטובים בקריירה? כן, אפשר להגיד, משחק ההגנה הכי טוב שלי בקריירה. ניסיתי לנצח כמה שיותר משחקים בהגנה, האמת שכבר שמרתי על בנסון לפני, כיף גדול. היה מאוד מאוד קשה אבל לא הייתה לנו ברירה, רצינו באמת לקחת את ה-3 נקודות. מבאס מאוד הגול שספגנו, אבל בסוף נקודה חשובה.

“אני לא מרגיש תחושת החמצה, קשה לנתח עכשיו את כל הדברים. זה 10 שחקנים והיה מאוד מאוד קשה לעמוד ככה נמוך. שמחים מאוד, נצטרך לאסוף כמה שיותר נקודות ולהשאיר את הפועל ירושלים בליגה”.