יום שבת, 07.02.2026 שעה 20:16
שונות  >> ONE Podcasts

הפועל ת"א יכולה לפנטז על מאבק האליפות?

אחרי שהשיג גם ניצחון חוץ על טבריה, פודקאסט האדומים תוהה: מי יעצור את ברדה? וגם: תרומת שחקני הבית, חזרת טוריאל והאופציות שנותרו בחלון. האזינו

|
חגיגה בהפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)
חגיגה בהפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)

אחרי שלושה ניצחונות רצופים גדולים בבלומפילד, הפועל תל אביב רצתה להשיג ניצחון חוץ שני בלבד העונה מחוץ לאזור הנוחות שלה ועשתה זאת בהצלחה רבה.

החבורה הבלתי ניתנת לעצירה של אליניב ברדה רשמה היום (שבת) ניצחון רביעי ברציפות כשגברה ללא קושי 0:2 על עירוני טבריה. בזכות הניצחון האדומים מתקרבים 7 נקודות בלבד מהמקום הראשון ואולי תיקו במשחק העונה יכניס גם אותם למאבק.

איציק כלפי ועמית לוונטל מסכמים ניצחון רביעי של הפועל בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE ותוהים – מי יעצור את ברדה והשחקנים שלו והאם הם יכולים לפנטז על אליפות?

עוד בפרק - התרומה האדירה של שחקני הבית שהופכים לכוכבים, עמית למקין ורועי אלקוקין, החזרה של סתיו טוריאל, האיזון שנהיה בין ההתקפה להגנה, האפשרויות עד סגירת חלון ההעברות והכנות להפועל ירושלים ביום שישי בצהריים. האזנה נעימה!

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */