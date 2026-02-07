הפועל ת"א יכולה לפנטז על מאבק האליפות?

אחרי שלושה ניצחונות רצופים גדולים בבלומפילד, הפועל תל אביב רצתה להשיג ניצחון חוץ שני בלבד העונה מחוץ לאזור הנוחות שלה ועשתה זאת בהצלחה רבה.

החבורה הבלתי ניתנת לעצירה של אליניב ברדה רשמה היום (שבת) ניצחון רביעי ברציפות כשגברה ללא קושי 0:2 על עירוני טבריה. בזכות הניצחון האדומים מתקרבים 7 נקודות בלבד מהמקום הראשון ואולי תיקו במשחק העונה יכניס גם אותם למאבק.

איציק כלפי ועמית לוונטל מסכמים ניצחון רביעי של הפועל בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE ותוהים – מי יעצור את ברדה והשחקנים שלו והאם הם יכולים לפנטז על אליפות?

עוד בפרק - התרומה האדירה של שחקני הבית שהופכים לכוכבים, עמית למקין ורועי אלקוקין, החזרה של סתיו טוריאל, האיזון שנהיה בין ההתקפה להגנה, האפשרויות עד סגירת חלון ההעברות והכנות להפועל ירושלים ביום שישי בצהריים. האזנה נעימה!