לא מוותרת: דורטמונד גברה 1:2 על וולפסבורג

המחזור ה-12 בבונדסליגה נמשך היום (שבת), כשבמשחקים המוקדמים קיבלנו חמישה מפגשים שדאגו להכניס אותנו לעניינים. במוקד: דורטמונד ניצחה 1:2 את וולפסבורג, כשבנוסף שטוטגרט נכנעה 2:1 לסט. פאולי ופרייבורג גברה 0:1 על ורדר ברמן.

וולפסבורג – דורטמונד 2:1

הצהובים שחורים נמצאים בתקופה טובה, לאחר שרשמו ניצחון בכל 4 משחקיהם האחרונים, רצף שנמשך גם היום. האורחת צימקה את הפער מבאיירן הראשונה ל-3 נקודות, לפחות זמנית, ומראה שהיא יודעת לעשות לה חייים קשים במאבק האליפות. דורטמונד כבשה ראשונה לאחר שכדור קרן של ג’וליאן ריירסון מצא את ראשו של יוליאן בראנדט, שנגח מדויק לרשת.

השוויון של וולפסבורג הגיע עם פתיחת המחצית השנייה, כשכדור חופשי של ארנולד נתן לקולייראקיס את האפשרות לנגוח את הראשון של קבוצתו. אך בסופו של דבר המילה האחרונה הייתה של השוורצגלבן, כשפליקס אנמצ’ה פרץ נהדר לרחבה, מצא את פאביו סילבה שמסר לסרו גיראסי שהכריע את ההתמודדות בדקה ה087 ושלח את דורטמונד לחגוג.

סרו גיראסי מבקיע את שער הניצחון (IMAGO)

סט. פאולי – שטוטגרט 1:2

לאחר שלא הפסידה בכל 7 משחקיה האחרונים בליגה, הרצף החיובי של האורחת נקטע, והיא פספסה הזדמנות להשתוות, לפחות זמנית, להופנהיים השלישית. מנוליס סליאקאס הבקיע את הראשון בדקה ה-35, כשדניאל סינאני הוסיף את השני בפנדל בפתיחת החצי השני. שטוטגרט עוד עשתה קולות של חזרה עם שער של ג’יימי לוולינג בדקה ה-90, אך בסופו של דבר פאולי השכילה לשמור את היתרון שלה עד לסיום ויצאה עם 3 הנקודות, שנותנות לה תקווה במאבק ההישארות בליגה.

פרייבורג – ורדר ברמן 0:1

כבר לאחר 13 דקות המארחת עלתה ליתרון לאחר שאיגור מטנוביץ ניצל טעות בהגנת ברמן ומסר ליאן ניקלאס בסטה, שהכין לעצמו את הכדור וסובב אותו נהדר לפינה של השוער. בדקה ה-52 יוהאן מנזאמבי הורחק והותיר את פרייבורג ב-10 שחקנים, אך זה לא הפריע לה לעשות את העבודה ולצאת מההתמודדות עם ניצחון שמציב אותה במקום ה-7, בעוד שיריבתה עדיין נמצאת מתחת לקו האדום.

כריסטיאן גונטר (IMAGO)

תוצאות נוספות

היידנהיים – המבורג 2:0

מיינץ – אוגסבורג 0:2