ליגה גרמנית 25-26
5118-7420באיירן מינכן1
4820-4321בורוסיה דורטמונד2
4223-4320הופנהיים3
3928-3821שטוטגרט4
3627-3820לייפציג5
3526-3819באייר לברקוזן6
3033-3221פרייבורג7
2846-4121איינטרכט פרנקפורט8
2534-2621אוניון ברלין9
2332-2920פ.צ. קלן10
2229-2120המבורג11
2239-2421אוגסבורג12
2133-2521מיינץ13
2133-2420בורוסיה מנשנגלדבאך14
1944-2921וולפסבורג15
1939-2221ורדר ברמן16
1735-2021סט. פאולי17
1347-1921היידנהיים18

לא מוותרת: דורטמונד גברה 1:2 על וולפסבורג

הצהובים שחורים רשמו ניצחון 5 רצוף בליגה וצימקו את הפער מבאיירן, לפחות זמנית, ל-3 נק'. שטוטגרט נכנעה 2:1 לסט. פאולי, פרייבורג ניצחה את ברמן

|
סרו גיראסי חוגג את הניצחון של דורטמונד (IMAGO)
סרו גיראסי חוגג את הניצחון של דורטמונד (IMAGO)

המחזור ה-12 בבונדסליגה נמשך היום (שבת), כשבמשחקים המוקדמים קיבלנו חמישה מפגשים שדאגו להכניס אותנו לעניינים. במוקד: דורטמונד ניצחה 1:2 את וולפסבורג, כשבנוסף שטוטגרט נכנעה 2:1 לסט. פאולי ופרייבורג גברה 0:1 על ורדר ברמן.

וולפסבורג – דורטמונד 2:1

הצהובים שחורים נמצאים בתקופה טובה, לאחר שרשמו ניצחון בכל 4 משחקיהם האחרונים, רצף שנמשך גם היום. האורחת צימקה את הפער מבאיירן הראשונה ל-3 נקודות, לפחות זמנית, ומראה שהיא יודעת לעשות לה חייים קשים במאבק האליפות. דורטמונד כבשה ראשונה לאחר שכדור קרן של ג’וליאן ריירסון מצא את ראשו של יוליאן בראנדט, שנגח מדויק לרשת.

השוויון של וולפסבורג הגיע עם פתיחת המחצית השנייה, כשכדור חופשי של ארנולד נתן לקולייראקיס את האפשרות לנגוח את הראשון של קבוצתו. אך בסופו של דבר המילה האחרונה הייתה של השוורצגלבן, כשפליקס אנמצ’ה פרץ נהדר לרחבה, מצא את פאביו סילבה שמסר לסרו גיראסי שהכריע את ההתמודדות בדקה ה087 ושלח את דורטמונד לחגוג.

סרו גיראסי מבקיע את שער הניצחון (IMAGO)סרו גיראסי מבקיע את שער הניצחון (IMAGO)

סט. פאולי – שטוטגרט 1:2

לאחר שלא הפסידה בכל 7 משחקיה האחרונים בליגה, הרצף החיובי של האורחת נקטע, והיא פספסה הזדמנות להשתוות, לפחות זמנית, להופנהיים השלישית. מנוליס סליאקאס הבקיע את הראשון בדקה ה-35, כשדניאל סינאני הוסיף את השני בפנדל בפתיחת החצי השני. שטוטגרט עוד עשתה קולות של חזרה עם שער של ג’יימי לוולינג בדקה ה-90, אך בסופו של דבר פאולי השכילה לשמור את היתרון שלה עד לסיום ויצאה עם 3 הנקודות, שנותנות לה תקווה במאבק ההישארות בליגה.

פרייבורג – ורדר ברמן 0:1

כבר לאחר 13 דקות המארחת עלתה ליתרון לאחר שאיגור מטנוביץ ניצל טעות בהגנת ברמן ומסר ליאן ניקלאס בסטה, שהכין לעצמו את הכדור וסובב אותו נהדר לפינה של השוער. בדקה ה-52 יוהאן מנזאמבי הורחק והותיר את פרייבורג ב-10 שחקנים, אך זה לא הפריע לה לעשות את העבודה ולצאת מההתמודדות עם ניצחון שמציב אותה במקום ה-7, בעוד שיריבתה עדיין נמצאת מתחת לקו האדום.

כריסטיאן גונטר (IMAGO)כריסטיאן גונטר (IMAGO)

תוצאות נוספות

היידנהיים – המבורג 2:0

מיינץ – אוגסבורג 0:2

