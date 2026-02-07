יום שבת, 07.02.2026 שעה 20:17
ספורט אחר  >> טניס

תואר פרידה מרגש: קירסטאה הביסה את רדוקאנו

הרומנייה בת ה-35 חגגה זכייה בטורניר קלוז' עם 0:6 ו-2:6 מוחץ על הבריטית, בדרך לתואר ראשון בקריירה על אדמת המולדת בעונת הפרישה שלה.

|
סוראנה קירסטאה חוגגת ניצחון ביתי. (אימאגו)
סוראנה קירסטאה חוגגת ניצחון ביתי. (אימאגו)

סוראנה קירסטאה סיפקה הערב (שבת) את אחד הרגעים המרגשים והמשמעותיים ביותר בקריירה הארוכה שלה על המגרשים. הטניסאית הרומנייה בת ה-35, שנמצאת בעיצומה של עונת הפרישה שלה מהסבב המקצועני, רשמה רגע שיא בלתי נשכח כאשר הניפה את גביע טורניר טרנסילבניה הפתוח בקלוז'. קירסטאה עשתה זאת בסטייל עם ניצחון מוחץ 0:6 ו-2:6 על המדורגת הבכירה בטורניר, אמה רדוקאנו הבריטית, בתוך 63 דקות בלבד.

עבור קירסטאה, המדורגת 3 בטורניר ו-36 בעולם, מדובר בתואר WTA רביעי בקריירה ביחידות, אך זהו ללא ספק התואר המיוחד מכולם. זוהי הזכייה הראשונה שלה בטורניר על אדמת רומניה, הישג היסטורי שהופך אותה לרומנייה הראשונה שזוכה בטורניר הספציפי הזה בקלוז'. לשם השוואה, אפילו אגדות טניס מקומיות כמו סימונה האלפ הגיעו למעמד הגמר בטורניר הביתי אך לא הצליחו לסיים אותו עם הגביע ביד.

אמה רדוקאנו וסוראנה קירסטאה נאבקות בגמר. (אימאגו)אמה רדוקאנו וסוראנה קירסטאה נאבקות בגמר. (אימאגו)

כבר מהפתיחה היה ברור שהרומנייה הגיעה נחושה להשאיר חותם בטורניר הביתי האחרון שלה. היא הציגה "מאסטר-קלאס" של טניס התקפי ואגרסיבי מקו הבסיס, כשהיא דורסת את אלופת ארצות הברית לשעבר במערכה הראשונה עם "בייגל" (0:6) מהדהד. רדוקאנו, שהגיעה לגמר ראשון בסבב מאז הזכייה ההיסטורית שלה בניו יורק ב-2021, נראתה תשושה ולא הצליחה לעמוד בקצב של יריבתה.

במהלך המערכה השנייה, רדוקאנו אף נאלצה לקבל טיפול רפואי בשל בעיות בלחץ הדם ועייפות ניכרת. למרות שהצליחה לחזור לזמן קצר ולהשוות ל-2:2, קירסטאה לא אפשרה למשחק לברוח לה. היא הגבירה את הלחץ, זכתה בארבעה משחקים רצופים וחתמה את הניצחון לקול תשואות הקהל המקומי המשולהב. העייפות של רדוקאנו נבעה ככל הנראה מחצי הגמר המפרך ששיחקה יום קודם לכן, בו שרדה משחק של כמעט שלוש שעות מול אולכסנדרה אוליניקובה.

הדרך של קירסטאה אל התואר הייתה מושלמת. היא לא שמטה ולו מערכה אחת לאורך כל השבוע בקלוז', כשהיא מנצחת בדרך את דריה סניגור (0:6, 3:6), האלופה המכהנת אנסטסיה פוטאפובה (5:7, 4:6), תמרה זידאנשק (1:6, 0:6) וקמילה ראחימובה בחצי הגמר (4:6, 4:6).

בסיום, קירסטאה לא הצליחה לעצור את הדמעות בטקס המרגש, בו הופיעה כאורחת כבוד חברתה וקולגתה סימונה האלפ. "כפי שאמרתי על המגרש, אלו הזיכרונות שאשא איתי לכל שארית חיי", אמרה קירסטאה בראיון לאחר המשחק. "אני אוהבת טניס, ובאמת רציתי לשחק פעם נוספת כאן בקלוז' בעונת הפרישה שלי. לזכות בתואר הזה מול הקהל שלי זה חלום שהתגשם". עבור הטניסאית המנוסה, מדובר בסגירת מעגל מושלמת רגע לפני שהיא תולה את המחבט באופן סופי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */