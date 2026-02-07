תואר פרידה מרגש: קירסטאה הביסה את רדוקאנו

סוראנה קירסטאה סיפקה הערב (שבת) את אחד הרגעים המרגשים והמשמעותיים ביותר בקריירה הארוכה שלה על המגרשים. הטניסאית הרומנייה בת ה-35, שנמצאת בעיצומה של עונת הפרישה שלה מהסבב המקצועני, רשמה רגע שיא בלתי נשכח כאשר הניפה את גביע טורניר טרנסילבניה הפתוח בקלוז'. קירסטאה עשתה זאת בסטייל עם ניצחון מוחץ 0:6 ו-2:6 על המדורגת הבכירה בטורניר, אמה רדוקאנו הבריטית, בתוך 63 דקות בלבד.

עבור קירסטאה, המדורגת 3 בטורניר ו-36 בעולם, מדובר בתואר WTA רביעי בקריירה ביחידות, אך זהו ללא ספק התואר המיוחד מכולם. זוהי הזכייה הראשונה שלה בטורניר על אדמת רומניה, הישג היסטורי שהופך אותה לרומנייה הראשונה שזוכה בטורניר הספציפי הזה בקלוז'. לשם השוואה, אפילו אגדות טניס מקומיות כמו סימונה האלפ הגיעו למעמד הגמר בטורניר הביתי אך לא הצליחו לסיים אותו עם הגביע ביד.

אמה רדוקאנו וסוראנה קירסטאה נאבקות בגמר. (אימאגו)

כבר מהפתיחה היה ברור שהרומנייה הגיעה נחושה להשאיר חותם בטורניר הביתי האחרון שלה. היא הציגה "מאסטר-קלאס" של טניס התקפי ואגרסיבי מקו הבסיס, כשהיא דורסת את אלופת ארצות הברית לשעבר במערכה הראשונה עם "בייגל" (0:6) מהדהד. רדוקאנו, שהגיעה לגמר ראשון בסבב מאז הזכייה ההיסטורית שלה בניו יורק ב-2021, נראתה תשושה ולא הצליחה לעמוד בקצב של יריבתה.

במהלך המערכה השנייה, רדוקאנו אף נאלצה לקבל טיפול רפואי בשל בעיות בלחץ הדם ועייפות ניכרת. למרות שהצליחה לחזור לזמן קצר ולהשוות ל-2:2, קירסטאה לא אפשרה למשחק לברוח לה. היא הגבירה את הלחץ, זכתה בארבעה משחקים רצופים וחתמה את הניצחון לקול תשואות הקהל המקומי המשולהב. העייפות של רדוקאנו נבעה ככל הנראה מחצי הגמר המפרך ששיחקה יום קודם לכן, בו שרדה משחק של כמעט שלוש שעות מול אולכסנדרה אוליניקובה.

הדרך של קירסטאה אל התואר הייתה מושלמת. היא לא שמטה ולו מערכה אחת לאורך כל השבוע בקלוז', כשהיא מנצחת בדרך את דריה סניגור (0:6, 3:6), האלופה המכהנת אנסטסיה פוטאפובה (5:7, 4:6), תמרה זידאנשק (1:6, 0:6) וקמילה ראחימובה בחצי הגמר (4:6, 4:6).

בסיום, קירסטאה לא הצליחה לעצור את הדמעות בטקס המרגש, בו הופיעה כאורחת כבוד חברתה וקולגתה סימונה האלפ. "כפי שאמרתי על המגרש, אלו הזיכרונות שאשא איתי לכל שארית חיי", אמרה קירסטאה בראיון לאחר המשחק. "אני אוהבת טניס, ובאמת רציתי לשחק פעם נוספת כאן בקלוז' בעונת הפרישה שלי. לזכות בתואר הזה מול הקהל שלי זה חלום שהתגשם". עבור הטניסאית המנוסה, מדובר בסגירת מעגל מושלמת רגע לפני שהיא תולה את המחבט באופן סופי.