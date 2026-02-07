רשמית: יילדיז האריך חוזה ביובנטוס עד 2030

יובנטוס הודיעה היום (רשמית) על הארכת חוזהו של קנאן יילדיז עד חודש יוני 2030, במהלך שמבטיח את המשך דרכו של אחד הכישרונות הגדולים במועדון לשנים הבאות. על פי פרטי ההסכם, הקשר ההתקפי הטורקי ירוויח כ-6 מיליון אירו נטו לעונה בארבע וחצי השנים הקרובות.

יילדיז, שנחשב לאחד מעמודי התווך של הפרויקט הצעיר שנבנה בטורינו, ממשיך להצדיק את האמון בו. העונה הוא רשם שמונה שערים וחמישה בישולים במסגרת הליגה, כשהוא מציג יציבות ויכולת גבוהה למרות גילו הצעיר.

מאז ערך את הופעת הבכורה שלו במדי הביאנקונרי, צבר יילדיז 115 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש 25 שערים והוסיף 19 בישולים, נתונים מרשימים לשחקן בן 20 בלבד. ביובנטוס רואים בו שחקן מפתח לעתיד המועדון, והחתמתו לטווח ארוך מסמלת את הכוונה לבנות סביבו את הקבוצה בשנים הקרובות.

המהלך הנוכחי מהווה הצהרת כוונות ברורה מצד יובנטוס, שממשיכה להבטיח את עתיד נכסיה הצעירים ומעניקה גיבוי מלא לכוכב הטורקי, שמצדו ממשיך להחזיר על המגרש.