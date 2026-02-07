סלמן בהרכב בני סכנין, דוד בהפועל פתח תקווה

המחזור ה-22 בליגת העל ימשיך היום (שבת, 18:30) כאשר הפועל פתח תקווה תתארח אצל בני סכנין למפגש בין השישית לשביעית בטבלה, כאשר רק נקודה אחת מפרידה בין המלאבסים ליריבה מהמגזר.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, חסן חילו, קרלו ברוציץ', מייקום דויד, עדן שמיר, אחמד סלמן, מתיו קוג’ו, ג’בייר בושנאק וארתור מריניאן.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, נעם כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, דרור ניר, בוני אמיין, נדב נידם, רועי דוד, צ'אפיוקה סונגה, קליי ומארק קוסטה.

המארחת מגיעה להתמודדות לאחר שתי תוצאות תיקו רצופות, 0:0 מול הפועל ירושלים ו-1:1 עם עירוני טבריה, כאשר לפני כן גברה 1:2 על מכבי נתניה ונכנעה 1:0 למכבי תל אביב.

מהצד השני של המתרס, החבורה מפתח תקווה ניצחה במחזור הקודם 0:2 את מ.ס אשדוד, כאשר לפני כן הפסידה 2:1 להפועל ירושלים ו-3:1 לבית"ר ירושלים, אבל היא רוצה כעת להסתכל קדימה ולהתבסס בשישייה.