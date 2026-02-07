יום שבת, 07.02.2026 שעה 17:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2246-2622עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

אליניב ברדה: חיכינו לניצחון החוץ הזה הרבה זמן

מאמן הפועל ת"א אחרי ה-0:2 על טבריה: "רוצים לסיים את העונה הסדירה בצורה הכי טובה שיש ולהגיע בעמדת זינוק לפלייאוף". חודדה: "הסיטואציה לא קלה"

|
אליניב ברדה (חג'אג' רחאל)
אליניב ברדה (חג'אג' רחאל)

לראשונה מה-20 לספטמבר, הפועל תל אביב רשמה ניצחון מחוץ לבלומפילד. האדומים עשו זאת עם 0:2 על עירוני טבריה באצטדיון בראל ועלו, לפחות עד שמכבי תל אביב תשחק מול בני ריינה ביום שני, אל המקום השלישי בטבלת ליגת העל. 

מאמן הפועל תל אביב, אליניב ברדה, אמר בסיום המשחק: “חיכינו לניצחון החוץ הזה הרבה זמן, אני שמח מאוד על הניצחון, רצינו מאוד לשמור על המשכיות ולייצר רצף ואני שמח שהצלחנו. אנחנו זהירים עם כמה שחקנים בגלל הפציעות של התקופה האחרונה. לפעמים ההרכב נראה אולי לא הכי אטרקטיבי, אבל עם האילוצים הקיימים צריך לבחור את השחקנים המתאימים גם פיזית וגם מנטלית, חילופים זה חלק מהמשחק וצריך לדעת לעשות אותם בזמן. לשמחתי זה עוזר לנו במשחקים האחרונים.

“דאפה קיבל את זה שהוא לא שיחק היום כמו גבר, הוא שמח עם חברים שלו. בפעם הבאה שננצח בזכות שער שלו החברים שלו יהיו שמחים בשבילו. כולם עובדים קשה ומחכים להזדמנות שלהם, הוא ממשיך לעבוד קשה וגם ההזדמנות שלו שוב תגיע. שבע נקודות מהפסגה? יש לנו עוד ארבעה משחקים עד לסיום הסיבוב השני, אנחנו רוצים לסיים אותו בצורה הכי טובה שיש כדי להגיע בעמדת זינוק טובה לפלייאוף. הקהל שלנו הגיע היום בהמוניו, עודד וגרם לנו להרגיש בבית”.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (חגשחקני הפועל תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)

עמית למקין הוסיף: “מאושרים שחזרנו לנצח בחוץ, משום מה זה לא הלך לנו עד כה העונה. הרגשנו כמו משחק ביתי, אנחנו מודים לקהל. אני כל הקריירה שיחקתי באמצע, העונה ברדה משתמש בי בכל מיני מקומות, אני שמח לשחק, אעזור בכל מקום שישימו אותו על הדשא. חלוץ אני לא, אבל אני מאושר שאני כובש לאחרונה שערים. אנחנו הפועל תל אביב, המטרות שלנו תמיד הכי גבוהות שאפשר, אנחנו רוצים להחזיר את המועדון הזה לטופ של הכדורגל הישראלי, שם הוא צריך להיות. אנחנו רוצים לנצח כל משחק”.

עמית למקין (חגעמית למקין (חג'אג' רחאל)

גם מאמן עירוני טבריה, אלירן חודדה, סיכם את ההתמודדות: “הפועל היו יותר דומיננטיים, עמדנו טוב, אבל כמו הרבה פעמים השנה, קיבלנו גולים רכים והפסדנו. קבלת ההחלטות שלנו הייתה פחות טובה, יכולנו לעשות יותר בחלק הקדמי. היינו עם תוכנית משחק ברורה, ובסוף נפלנו בסוף מגול שלא קשור למהלך. אנחנו כבר חודש וחצי בסיטואציה הזו, שהיא לא פשוטה ומורכבת, אבל בכל שבת השחקנים מגיעים מפוקסים, עובדים, אנחנו מתמודדים עם זה, מאמינים בנו ובבעלים. אנחנו צריכים לקחת נקודות על המגרש”.

אלירן חודדה (חגאלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

גיא חדידה הוסיף: “עד הגול הראשון תוכנית המשחק עבדה נהדר, שתי הקבוצות לא הגיעו למצבים. הייתה טעות בהגנה שלנו וספגנו, זה הכדורגל. אנחנו מתרכזים בעצמנו, נחזור להיות הקבוצה הקשה שהיינו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */