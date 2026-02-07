אליניב ברדה: חיכינו לניצחון החוץ הזה הרבה זמן

לראשונה מה-20 לספטמבר, הפועל תל אביב רשמה ניצחון מחוץ לבלומפילד. האדומים עשו זאת עם 0:2 על עירוני טבריה באצטדיון בראל ועלו, לפחות עד שמכבי תל אביב תשחק מול בני ריינה ביום שני, אל המקום השלישי בטבלת ליגת העל.

מאמן הפועל תל אביב, אליניב ברדה, אמר בסיום המשחק: “חיכינו לניצחון החוץ הזה הרבה זמן, אני שמח מאוד על הניצחון, רצינו מאוד לשמור על המשכיות ולייצר רצף ואני שמח שהצלחנו. אנחנו זהירים עם כמה שחקנים בגלל הפציעות של התקופה האחרונה. לפעמים ההרכב נראה אולי לא הכי אטרקטיבי, אבל עם האילוצים הקיימים צריך לבחור את השחקנים המתאימים גם פיזית וגם מנטלית, חילופים זה חלק מהמשחק וצריך לדעת לעשות אותם בזמן. לשמחתי זה עוזר לנו במשחקים האחרונים.

“דאפה קיבל את זה שהוא לא שיחק היום כמו גבר, הוא שמח עם חברים שלו. בפעם הבאה שננצח בזכות שער שלו החברים שלו יהיו שמחים בשבילו. כולם עובדים קשה ומחכים להזדמנות שלהם, הוא ממשיך לעבוד קשה וגם ההזדמנות שלו שוב תגיע. שבע נקודות מהפסגה? יש לנו עוד ארבעה משחקים עד לסיום הסיבוב השני, אנחנו רוצים לסיים אותו בצורה הכי טובה שיש כדי להגיע בעמדת זינוק טובה לפלייאוף. הקהל שלנו הגיע היום בהמוניו, עודד וגרם לנו להרגיש בבית”.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)

עמית למקין הוסיף: “מאושרים שחזרנו לנצח בחוץ, משום מה זה לא הלך לנו עד כה העונה. הרגשנו כמו משחק ביתי, אנחנו מודים לקהל. אני כל הקריירה שיחקתי באמצע, העונה ברדה משתמש בי בכל מיני מקומות, אני שמח לשחק, אעזור בכל מקום שישימו אותו על הדשא. חלוץ אני לא, אבל אני מאושר שאני כובש לאחרונה שערים. אנחנו הפועל תל אביב, המטרות שלנו תמיד הכי גבוהות שאפשר, אנחנו רוצים להחזיר את המועדון הזה לטופ של הכדורגל הישראלי, שם הוא צריך להיות. אנחנו רוצים לנצח כל משחק”.

עמית למקין (חג'אג' רחאל)

גם מאמן עירוני טבריה, אלירן חודדה, סיכם את ההתמודדות: “הפועל היו יותר דומיננטיים, עמדנו טוב, אבל כמו הרבה פעמים השנה, קיבלנו גולים רכים והפסדנו. קבלת ההחלטות שלנו הייתה פחות טובה, יכולנו לעשות יותר בחלק הקדמי. היינו עם תוכנית משחק ברורה, ובסוף נפלנו בסוף מגול שלא קשור למהלך. אנחנו כבר חודש וחצי בסיטואציה הזו, שהיא לא פשוטה ומורכבת, אבל בכל שבת השחקנים מגיעים מפוקסים, עובדים, אנחנו מתמודדים עם זה, מאמינים בנו ובבעלים. אנחנו צריכים לקחת נקודות על המגרש”.

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

גיא חדידה הוסיף: “עד הגול הראשון תוכנית המשחק עבדה נהדר, שתי הקבוצות לא הגיעו למצבים. הייתה טעות בהגנה שלנו וספגנו, זה הכדורגל. אנחנו מתרכזים בעצמנו, נחזור להיות הקבוצה הקשה שהיינו”.