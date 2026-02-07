אנטמן בין הקורות בנתניה, אוגריסה יפתח בק"ש

מכבי נתניה רוצה להשאיר מאחור את ההפסד 2:0 להפועל תל אביב. היהלומים יארחו הערב (שבת, 19:30) את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור ה-22 של ליגת העל.

הרכב מכבי נתניה: ניב אנטמן, כארם ג׳אבר, איתי בן שבת, דניס קוליקוב, רותם קלר, יובל שדה, ג’וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאוס דאבו.

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, ליאל דרעי, שי בן דוד, איציק שולמייסטר, אופיר בנבנישתי, אביב אברהם, אריאל שרצקי, מור סימנטוב, יאיר מרדכי ואדריאן אוגריסה.

רוני לוי (חגי מיכאלי)

לפני שבועיים רוני לוי הוביל את נתניה ל-1:4 גדול על מכבי חיפה, אבל לאחר מכן הגיע ההפסד להפועל תל אביב. בסך הכל נתניה עומדת על ניצחון בודד בשבעת המשחקים האחרונים והיא לא רוצה להסתבך במאבקי תחתית.

שי ברדה (רועי כפיר)

מצבה של קריית שמונה מסובך הרבה יותר. אמנם היא גברה 1:3 על הפועל חיפה בינואר, אבל לאחר מכן הגיע הפסד 3:2 להפועל באר שבע ותבוסה 4:1 למכבי תל אביב. המפגש הקודם בין הקבוצות הסתיים בניצחון דרמטי של נתניה 1:2 על קריית שמונה משער של הריברטו טבארש בדקה ה-89.