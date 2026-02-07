אליסיה פארקס: "סרינה וויליאמס בכושר שיא"

אליסיה פארקס הבטיחה את מקומה בהגרלה הראשית של טורניר ה-WTA בדוחא (מהדורת 2026), אך הכותרות המעניינות באמת הגיעו לאחר הניצחון שלה במוקדמות. האמריקאית המדורגת במקום ה-85 בעולם חשפה בראיון בלעדי כי קיימה לאחרונה אימון משותף עם המנטורית שלה, סרינה וויליאמס, והציתה מחדש את השמועות על קאמבק אפשרי של זוכת 23 תוארי הגראנד סלאם למגרשים.

פארקס הגיעה לקטאר בכושר טוב לאחר שהעפילה לרבע הגמר בטורניר אוסטרבה מוקדם יותר השבוע. בסיבוב המוקדמות הראשון היא גברה על רבקה מסארובה השוודית בתום משחק הפכפך שהסתיים בתוצאה 7:5, 0:6, 3:6. במשחק המכריע על הכרטיס להגרלה הראשית, פארקס פגשה את סולאנה סיירה הספרדית, המדורגת חמישית במוקדמות, וגברה עליה בתוצאה 5:7, 3:6 בדרך למקום בין 56 השחקניות בטורניר היוקרתי.

"למעשה נחתתי כאן ב-2:15 לפנות בוקר אחרי טיסת לילה", סיפרה פארקס על ההכנות המפרכות. "אני מרגישה מוכנה למשחקים ופשוט רוכבת על הגל של המומנטום מאוסטרבה. העונה שלי התחילה בצורה טובה, ואני חושבת שהייתי זקוקה להפסקה המנטלית הזו במהלך הפגרה כדי להגיע מוכנה לשחק עכשיו".

במהלך הפגרה, פארקס בחרה להתרחק מהמגרשים כדי לבלות זמן איכות עם משפחה וחברים, פריבילגיה ששחקניות בסבב המקצועני כמעט ולא יכולות להרשות לעצמן במהלך לוח הזמנים הצפוף שנמשך 11 חודשים בשנה. לצד המנוחה, הטניסאית בת ה-25 מייחסת חשיבות רבה לאמונתה הדתית שעוזרת לה להתמודד עם הלחצים בסבב: "אני תמיד מתפללת לפני משחקים. אני מאמינה שאם משהו צריך לקרות, הוא יקרה. אני לא שוקעת במחשבות או בייאוש אם אני מפסידה, ככה אני חיה את חיי".

אולם, הנושא שעורר את מירב העניין היה הקשר הקרוב שלה עם סרינה וויליאמס. למרות שוויליאמס כבר בת 44, השמועות על חזרה אפשרית שלה לתחרויות ממשיכות לצבור תאוצה בעולם הטניס. פארקס אישרה כי השתיים שמרו על קשר הדוק: "התאמנתי איתה ביום שני האחרון ושלחתי לה הודעה רק אתמול. היא מנטורית נהדרת עבורי ועוזרת לי המון, במיוחד בשיפור האימונים שלי".

כשנשאלה על האפשרות שוויליאמס תחזור להתחרות באופן פעיל, פארקס הבהירה כי אין לה מידע פנימי על החלטה רשמית, אך היא נשמעה אופטימית מאוד לגבי היכולת של האגדה האמריקאית: "היא נמצאת בכושר גופני נהדר. לדעתי, אם היא תחליט לחזור, היא פשוט תפרק את הסבב ותשלוט בו מחדש".

בעוד שפארקס תנסה להמשיך את הריצה המוצלחת שלה בדוחא מול הטניסאיות המובילות בעולם, נראה שכל חובבי הענף ימשיכו לעקוב בדריכות אחרי כל רמז שמגיע מכיוונה של וויליאמס. עדותה של פארקס על הכושר הפיזי של סרינה רק מוסיפה שמן למדורת הציפיות לקראת קאמבק היסטורי אפשרי של אחת הספורטאיות הגדולות בכל הזמנים.