יום שבת, 07.02.2026 שעה 17:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2246-2622עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

עיאש וחטואל בהרכב הפועל חיפה, דבוש באשדוד

זיקרי ישלים את ההתקפה של סילבס ב-18:30, אלטונשווילי, אופק ביטון וסבג בקישור. מלול, קריצ'אק, דיבה ואורן ביטון בהגנה. מוצ'ה וגורדנה יפתחו מנגד

|
אניס פורת עיאש (עמרי שטיין)
אניס פורת עיאש (עמרי שטיין)

סאגת ג’בון איסט והפועל ב"ש העסיקו את הפועל חיפה בזמן האחרון, אבל היא צריכה לשים את זה בצד לאור מצבה המסובך בטבלה. האדומים מהכרמל יארחו הערב (שבת, 18:30) את מ.ס אשדוד למשחק חשוב במחזור ה-22 בליגת העל.

הרכב הפועל חיפה: יואב גראפי, דור מלול, איבן קריצ'אק, ג'ורג' דיבה, אורן ביטון, נאור סבג, אופק ביטון, סנדרו אלטונשווילי, אניס פורת עיאש, רועי זיקרי ורותם חטואל.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יסקי, אבישי כהן, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, חמודי עאמר, רועי גורדנה, הייפורד בוהאן, נועם מוצ'ה, עילאי חג'ג', נהוראי דבוש וסתיו נחמני.

חיים סילבס (אורן בן חקון)חיים סילבס (אורן בן חקון)

הפועל חיפה מגיעה עם רצף של שבעה משחקים ללא ניצחון. אמנם במחזור האחרון היא חילצה 2:2 מבית"ר ירושלים אחרי שחזרה מפיגור 2:0, אבל בסופו של דבר זה לא קידם אותה יותר מדי. למעשה, הניצחון האחרון של הפועל חיפה היה ב-20 בדצמבר עם 0:1 על הפועל ירושלים.

חיים סילבס צלח את הבכורה ובעצם הוא פוגש כעת את הקבוצה שפיטרה אותו לפני פחות מחודש. כמו הפועל חיפה, גם אשדוד הגיעה למשחק עם 20 נקודות כשהיא מסובכת בתחתית, כך שניצחון חשוב במיוחד.

ניר ביטון ואבי אבינו (ראובן שוורץ)ניר ביטון ואבי אבינו (ראובן שוורץ)

אשדוד סופרת כבר 13 משחקים רצופים ללא ניצחון, האחרון שבהם היה הפסד 2:0 להפועל פ"ת. במהלך הרצף היה גם את התבוסה 5:2 לעירוני ק"ש ב-11 בינואר שאחריו סילבס שילם את המחיר ופוטר מאשדוד.

