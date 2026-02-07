ניצחון אחד מתספורת: 0:2 ליונייטד על טוטנהאם

אחרי שאתמול לידס גברה 1:3 על נוטינגהאם פורסט בקרב התחתית, היום (שבת) המחזור ה-25 בפרמייר ליג המשיך עם הניצחון הגדול של מנצ’סטר יונייטד על טוטנהאם.

מנצ’סטר יונייטד – טוטנהאם 0:2

ניצחון אחד מתספורת. השדים האדומים הצליחו לחבר ניצחון רביעי ברצף, והאוהד שהבטיח שלא יוריד את השיער עד שקבוצתו תנצח חמש פעמים ברציפות, יכול להתחיל לחייך אחרי שקבוצתו הצליחה לגבור על התרנגולים. זה התחיל בגלל הרחקה של כריסטיאן רומרו, ובריאן אמבומו ניצל זאת כדי לכבוש בדקה ה-38 אחרי תרגיל קרן יפה. בדקה ה-81 גם ברונו פרננדש, שנמצא בכושר נפלא, מצא את הרשת וקבע את התוצאה.