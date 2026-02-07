יום שבת, 07.02.2026 שעה 17:26
ליגה אנגלית 25-26
5317-4624ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4626-3524אסטון וילה3
4436-4625מנצ'סטר יונייטד4
4027-4224צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3632-3624ברנטפורד7
3626-2724סנדרלנד8
3435-3424פולהאם9
3427-2624אברטון10
3333-3324ניוקאסל11
3343-4024בורנמות'12
3132-3424ברייטון13
2935-3525טוטנהאם14
2929-2524קריסטל פאלאס15
2943-3425לידס16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2048-2924ווסטהאם18
1547-2524ברנלי19
845-1524וולבס20

ניצחון אחד מתספורת: 0:2 ליונייטד על טוטנהאם

האוהד שהבטיח שלא יוריד את השיער עד שקבוצתו תשלים 5 ניצחונות יכול להתחיל לחייך. השדים אספו 3 נקודות בפעם הרביעית ברצף בזכות אמבומו ופרננדש

|
שחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים (רויטרס)
שחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים (רויטרס)

אחרי שאתמול לידס גברה 1:3 על נוטינגהאם פורסט בקרב התחתית, היום (שבת) המחזור ה-25 בפרמייר ליג המשיך עם הניצחון הגדול של מנצ’סטר יונייטד על טוטנהאם. 

מנצ’סטר יונייטד – טוטנהאם 0:2

ניצחון אחד מתספורת. השדים האדומים הצליחו לחבר ניצחון רביעי ברצף, והאוהד שהבטיח שלא יוריד את השיער עד שקבוצתו תנצח חמש פעמים ברציפות, יכול להתחיל לחייך אחרי שקבוצתו הצליחה לגבור על התרנגולים. זה התחיל בגלל הרחקה של כריסטיאן רומרו, ובריאן אמבומו ניצל זאת כדי לכבוש בדקה ה-38 אחרי תרגיל קרן יפה. בדקה ה-81 גם ברונו פרננדש, שנמצא בכושר נפלא, מצא את הרשת וקבע את התוצאה.

