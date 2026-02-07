דקה 30: טבריה - הפועל ת"א 0:0

אחרי שלושה ניצחונות רצופים, הפועל ת"א רוצה להמשיך במומנטום. הקבוצה של אליניב ברדה מתארחת בשעה זו אצל עירוני טבריה באצטדיון בראל במחזור ה-22 של ליגת העל.

מאז ההפסד הדרמטי למכבי ת"א בדרבי בגביע המדינה, הפועל ת"א גברה 1:2 על הפועל ב"ש ו-1:2 על היריבה העירונית בליגה, ובמחזור הקודם האדומים ניצחו 0:2 את מכבי נתניה משערים של רוי קורין ועמית למקין.

לאור התקופה הטובה והניצחונות האחרונים, הפועל ת"א החלה את המחזור במקום הרביעי במרחק נקודה ממכבי ת"א. בנוסף לכך, ברדה קיבל בחזרה את שחר פיבן, סתיו טוריאל ודורון ליידנר שהחלימו מפציעות.

אצל טבריה המצב הפוך והיא הגיעה למשחק אחרי ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון, מתוכם שלושה הסתיימו בהפסדים. במחזור הקודם טבריה הפסידה 3:2 למכבי חיפה משער של קנג’י גורה בדקה ה-82, והיא רוצה להפתיע כדי להתרחק מהאזור המסוכן.

מחצית ראשונה:

דקה 1 – כבר בפתיחה, המשחק נעצר למספר דקות לאחר שאוהדי הפועל תל אביב זרקו למגרש כדורי ים.

דקה 9 – ברנס קיבל כדור ושלח בעיטה חזקה למסגרת מחוץ לרחבה, צור הדף לא טוב, אבל השתלט בזמן כדי למנוע ריבאונד.

דקה 14 – רוי קורין ניסה את מזלו עם בעיטה מרחוק, הכדור שלו הלך החוצה.

דקה 16 – טעות של זיו מורגן השאירה את והיב חביבאללה לבד באגף, האחרון דהר לרחבה ובעט מזווית קשת כדור שעלה מעל המסגרת.

דקה 23 – בילנקי שלח בעיטה ממצב נייח קרוב לשער, אך נבלם בחומה.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אנדז׳יי באצ׳ו, סמביניה, דניאל גולאני, דוד קלטינס, פיראס אבו עקל, ניב גוטליב, והיב חביבאללה, עידן ברנס וסטניסלב בילנקי.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, מרקוס קוקו, טל ארצ׳ל, צ׳יקו, זיו מורגן, לוקאס פלקאו, אנדריאן קראייב, עמית למקין, לויזוס לויזו, רוי קורין ועומרי אלטמן.