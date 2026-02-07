יום שבת, 07.02.2026 שעה 16:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

קאני, מלמד וגורה בהתקפת חיפה מול הפועל י-ם

הירוקים יתארחו ב-17:30 באצטדיון טדי, דון יפגוש את האקסית, גם פיינגזיכט, רטנר ואוחנה יעלו ב-11 של ברק בכר. אידוקו וראקוניאץ בהתקפה של המארחים

|
קנג'י גורה (עמרי שטיין)
קנג'י גורה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תתארח ב-17:30 באצטדיון טדי אצל הפועל ירושלים במסגרת המחזור ה-22 בליגת העל במטרה להתקרב לצמרת הגבוהה ולחבר ניצחון ליגה שני ברציפות, כשהיריבה מנגד שואפת לנקודות שיעזרו לה במאבקי התחתית.

ההרכבים

מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, נבות רטנר, סדריק דון, מיכאל אוחנה, סילבה קאני, קנג’י גורה וגיא מלמד.

הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, יונתן ליש, דויד דומג'וני, הראל שלום, תמיר חיימוביץ’, אווקה אשטה, נדים ורסאנה, אוהד אלמגור, אנדרו אידוקו ומרקו ראקוניאץ.

נבות רטנר (עמרי שטיין)נבות רטנר (עמרי שטיין)

חיפה מגיעה לאחר הניצחון 2:3 הדרמטי על עירוני טבריה במחזור הקודם, כאשר לפניו הפסידו הירוקים 4:1 למכבי נתניה בדרך למקום החמישי בטבלה.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של זיו אריה בתקופה לא רעה עם שני ניצחונות ואפס הפסדים בארבעת המחזורים האחרונים, אבל היא עדיין מתחת לקו האדום עם 19 נקודות בלבד. במחזור הקודם הקבוצה מהבירה סיימה ב-0:0 עם בני סכנין.

מוקדם יותר העונה נפרדו הקבוצות ב-2:2 באצטדיון סמי עופר, לאחר שהירוקים כבר הובילו 0:2 מצמד של טריבנטה סטיוארט ושמטו את היתרון בדקות האחרונות. שלושת המפגשים האחרונים בין הקבוצות הסתיימו בתיקו.

