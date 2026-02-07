יום שבת, 07.02.2026 שעה 14:55
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
2928-2823אוססונה8
2830-3022ריאל סוסיאדד9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2335-2322ולנסיה16
2327-1622חטאפה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

ג'וד בלינגהאם ייעדר, ארבלואה תקף את ברצלונה

הקשר לא יעמד לרשות ריאל מחר (22:00, חי בערוץ ONE) מול ולנסיה. המאמן: "איש לא מבין איך השערוריה הגדולה בתולדות הכדורגל הספרדי עדיין לא נפתרה"

|
אלברו ארבלואה (ריאל מדריד)
אלברו ארבלואה (ריאל מדריד)

ריאל מדריד השלימה את הכנותיה לביקור במסטאייה מול ולנסיה מחר (ראשון, 22:00) תחת גשם קל. אלברו ארבלואה לא כלל בסגל את ג’וד בלינגהאם, אדר מיליטאו או רודריגו באימון שנערך ערב המשחק מול ולנסיה. טרנט אלכסנדר ארנולד, אנטוניו רודיגר ופלראן מנדי נכחו באימון והשתתפו בו זה היום השני ברציפות, מה שמרמז על חזרה אפשרית שלהם לאחר שהתאוששו מהפציעות מהן סבלו.

גם ויניסיוס השתתף באימון, אך הוא לא יהיה זמין למשחק במסטאייה בשל השעיה בעקבות צבירת כרטיסים צהובים. שחקני האקדמיה דויד חימנס וססטרו התאמנו עם הקבוצה הראשונה. לארבלואה עמדה שבוע מלא להכנת המשחק, דבר חריג במיוחד לנוכח לוח הזמנים הצפוף. שבוע של עבודה יסודית, גם במגרש האימונים וגם תחת פיקוחו של אנטוניו פינטוס, שהוציא ביום רביעי את מסכות הביצועים המפורסמות שלו.

החדשות הרעות של השבוע הגיעו ביום שישי, עם ההודעה כי רודריגו ייעדר כעשרה ימים בעקבות בפגיעה בשריר הירך האחורי הימני. הברזילאי יחמיץ את המשחקים מול ולנסיה וריאל סוסיאדד, וכן את המשחק הראשון של פלייאוף ליגת האלופות מול בנפיקה, כאשר במקרה האחרון מדובר גם בהיעדרות בשל השעיה. לפיכך, חזרתו הצפויה היא במחזור ה-25 מול אוססונה.

רודריגו מאוכזב (רויטרס)רודריגו מאוכזב (רויטרס)

ארבלואה נערך לוולנסיה

“אנחנו מודעים מאוד עד כמה המשחק יהיה קשה. זה משחק לא פשוט, גם בגלל האווירה וגם בגלל האיכות של הסגל של ולנסיה. אנחנו חייבים לתת את המקסימום אם אנחנו רוצים להשיג את שלוש הנקודות. יש לי את כל השחקנים זמינים ואני אשתמש בהם בדרך שנראית לי הטובה ביותר כדי לנצח במשחק. המטרה שלי היא לבחור את השחקן שיכול לתת לנו את התרומה הטובה ביותר מול היריבה שמולנו, ויש לנו הרבה שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות שונות”, אמר ארבלואה.

ריאל מדריד מתקשה באופן מסורתי במסטאייה. למה זה קורה?
”ולנסיה תמיד קבוצה מצוינת, עם סגלים טובים, שחקנים ומאמנים איכותיים. ולנסיה היא עיר שבה אנחנו מרגישים הרבה אהבה מאוהדי ריאל מדריד. אבל לנצח את ריאל מדריד זה אחד האתגרים הגדולים ביותר של העונה עבור כל קבוצה”.

הייתה סערה סביב מתן יומיים חופש. איך בוצע התכנון?
“מבחינתי זה מאוד קל להסביר. תכנון זה לארגן את עצמנו כדי להתמודד עם השבוע בצורה הטובה ביותר ולהכין את השחקנים. אתם כבר יודעים כמה פינטוס חשוב עבורנו, ואף אחד לא מטיל ספק בתוכניות האלה. ב-20 הימים הראשונים שלי, לשחקנים היו יומיים חופש. אני לא יודע אם אתם חושבים שזה הרבה או מעט. זה היה שבוע עמוס מאוד”.

ארבלואה (רויטרס)ארבלואה (רויטרס)

ברצלונה פורשת מהסופרליג. מה חשבת כשראית את גספארט בבית המשפט אתמול?
“בנוגע לפרשת נגריירה, אני חושב שאף אחד לא מבין למה השערורייה הגדולה ביותר בהיסטוריה של הכדורגל הספרדי עדיין לא נפתרה. לדעתי זה אמור להדאיג הרבה אנשים”.

איפה אתה והשחקנים נמצאים אחרי שלושה שבועות ארוכים?
“הכול עניין של עבודה קשה. כבר הסברתי את זה כאן. קבוצות גדולות צריכות לעשות הרבה דברים נכון כדי לנצח. אנחנו צריכים לפתח תגובות אוטומטיות, שכולם יחשבו באותו אופן. זה יכול לקרות רק דרך עבודה קשה והשקעת שעות. השבוע התמקדנו בהמשך שיפור בכל היבטי המשחק. אנחנו רחוקים מלהגיע למלוא הפוטנציאל שלנו”.

עד כמה הקבוצה יכולה להשתפר פיזית בשבועיים האלה?
“תמיד קשה לדבר על אחוזים ועל מה בדיוק אפשר לשפר. הזמן הוא מה שהוא, ואנחנו נקדיש את עצמנו לחלוטין כדי להוציא את המיטב מהשחקנים, כך שהם יבינו טוב יותר ויותר מה הם צריכים לעשות על המגרש. נמשיך לעבוד”.

שחקני ריאל מדריד (רויטרס)שחקני ריאל מדריד (רויטרס)

מסטנטואונו. מה דעתך עליו ומה אתה מצפה ממנו על המגרש?
“הוא בחור צעיר שהגיע לריאל מדריד בגיל מאוד מוקדם, עם פוטנציאל אדיר ויכולת לשחק בכנף ולעבור שחקני הגנה. הוא חזק, עם יכולת כדרור מצוינת, עובד קשה ומביא אינטנסיביות למשחק. להגיע לריאל מדריד זה לא דבר קל, אבל את היכולות שלו רואים מיד. אני מאוד מרוצה מהעבודה ומהמחויבות שלו”.

האם פראן גארסיה היה יכול לעזוב לאנגליה?
“הוא אדם יוצא מן הכלל, שנותן 100% בכל יום מחדש. כמאמן שלו, חשוב לי להדגיש את זה. הגישה והאופי שלו תמיד מופתיים, הוא מייצג את הסמל של ריאל מדריד בצורה מצוינת, ואני מאוד גאה שיש לי אותו”.

ההשעיה של רודריגו. מה דעתך על כך?
“הוא כבר פרסם הודעת חרטה. הוא יודע שהוא עשה טעות, ומכאן המטרה היא להחזיר אותו כמה שיותר מהר ובמצב הטוב ביותר, כדי שיוכל לעזור לנו בדרך שהוא יודע”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */