ג'וד בלינגהאם ייעדר, ארבלואה תקף את ברצלונה

ריאל מדריד השלימה את הכנותיה לביקור במסטאייה מול ולנסיה מחר (ראשון, 22:00) תחת גשם קל. אלברו ארבלואה לא כלל בסגל את ג’וד בלינגהאם, אדר מיליטאו או רודריגו באימון שנערך ערב המשחק מול ולנסיה. טרנט אלכסנדר ארנולד, אנטוניו רודיגר ופלראן מנדי נכחו באימון והשתתפו בו זה היום השני ברציפות, מה שמרמז על חזרה אפשרית שלהם לאחר שהתאוששו מהפציעות מהן סבלו.

גם ויניסיוס השתתף באימון, אך הוא לא יהיה זמין למשחק במסטאייה בשל השעיה בעקבות צבירת כרטיסים צהובים. שחקני האקדמיה דויד חימנס וססטרו התאמנו עם הקבוצה הראשונה. לארבלואה עמדה שבוע מלא להכנת המשחק, דבר חריג במיוחד לנוכח לוח הזמנים הצפוף. שבוע של עבודה יסודית, גם במגרש האימונים וגם תחת פיקוחו של אנטוניו פינטוס, שהוציא ביום רביעי את מסכות הביצועים המפורסמות שלו.

החדשות הרעות של השבוע הגיעו ביום שישי, עם ההודעה כי רודריגו ייעדר כעשרה ימים בעקבות בפגיעה בשריר הירך האחורי הימני. הברזילאי יחמיץ את המשחקים מול ולנסיה וריאל סוסיאדד, וכן את המשחק הראשון של פלייאוף ליגת האלופות מול בנפיקה, כאשר במקרה האחרון מדובר גם בהיעדרות בשל השעיה. לפיכך, חזרתו הצפויה היא במחזור ה-25 מול אוססונה.

רודריגו מאוכזב (רויטרס)

ארבלואה נערך לוולנסיה

“אנחנו מודעים מאוד עד כמה המשחק יהיה קשה. זה משחק לא פשוט, גם בגלל האווירה וגם בגלל האיכות של הסגל של ולנסיה. אנחנו חייבים לתת את המקסימום אם אנחנו רוצים להשיג את שלוש הנקודות. יש לי את כל השחקנים זמינים ואני אשתמש בהם בדרך שנראית לי הטובה ביותר כדי לנצח במשחק. המטרה שלי היא לבחור את השחקן שיכול לתת לנו את התרומה הטובה ביותר מול היריבה שמולנו, ויש לנו הרבה שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות שונות”, אמר ארבלואה.

ריאל מדריד מתקשה באופן מסורתי במסטאייה. למה זה קורה?

”ולנסיה תמיד קבוצה מצוינת, עם סגלים טובים, שחקנים ומאמנים איכותיים. ולנסיה היא עיר שבה אנחנו מרגישים הרבה אהבה מאוהדי ריאל מדריד. אבל לנצח את ריאל מדריד זה אחד האתגרים הגדולים ביותר של העונה עבור כל קבוצה”.

הייתה סערה סביב מתן יומיים חופש. איך בוצע התכנון?

“מבחינתי זה מאוד קל להסביר. תכנון זה לארגן את עצמנו כדי להתמודד עם השבוע בצורה הטובה ביותר ולהכין את השחקנים. אתם כבר יודעים כמה פינטוס חשוב עבורנו, ואף אחד לא מטיל ספק בתוכניות האלה. ב-20 הימים הראשונים שלי, לשחקנים היו יומיים חופש. אני לא יודע אם אתם חושבים שזה הרבה או מעט. זה היה שבוע עמוס מאוד”.

ארבלואה (רויטרס)

ברצלונה פורשת מהסופרליג. מה חשבת כשראית את גספארט בבית המשפט אתמול?

“בנוגע לפרשת נגריירה, אני חושב שאף אחד לא מבין למה השערורייה הגדולה ביותר בהיסטוריה של הכדורגל הספרדי עדיין לא נפתרה. לדעתי זה אמור להדאיג הרבה אנשים”.

איפה אתה והשחקנים נמצאים אחרי שלושה שבועות ארוכים?

“הכול עניין של עבודה קשה. כבר הסברתי את זה כאן. קבוצות גדולות צריכות לעשות הרבה דברים נכון כדי לנצח. אנחנו צריכים לפתח תגובות אוטומטיות, שכולם יחשבו באותו אופן. זה יכול לקרות רק דרך עבודה קשה והשקעת שעות. השבוע התמקדנו בהמשך שיפור בכל היבטי המשחק. אנחנו רחוקים מלהגיע למלוא הפוטנציאל שלנו”.

עד כמה הקבוצה יכולה להשתפר פיזית בשבועיים האלה?

“תמיד קשה לדבר על אחוזים ועל מה בדיוק אפשר לשפר. הזמן הוא מה שהוא, ואנחנו נקדיש את עצמנו לחלוטין כדי להוציא את המיטב מהשחקנים, כך שהם יבינו טוב יותר ויותר מה הם צריכים לעשות על המגרש. נמשיך לעבוד”.

שחקני ריאל מדריד (רויטרס)

מסטנטואונו. מה דעתך עליו ומה אתה מצפה ממנו על המגרש?

“הוא בחור צעיר שהגיע לריאל מדריד בגיל מאוד מוקדם, עם פוטנציאל אדיר ויכולת לשחק בכנף ולעבור שחקני הגנה. הוא חזק, עם יכולת כדרור מצוינת, עובד קשה ומביא אינטנסיביות למשחק. להגיע לריאל מדריד זה לא דבר קל, אבל את היכולות שלו רואים מיד. אני מאוד מרוצה מהעבודה ומהמחויבות שלו”.

האם פראן גארסיה היה יכול לעזוב לאנגליה?

“הוא אדם יוצא מן הכלל, שנותן 100% בכל יום מחדש. כמאמן שלו, חשוב לי להדגיש את זה. הגישה והאופי שלו תמיד מופתיים, הוא מייצג את הסמל של ריאל מדריד בצורה מצוינת, ואני מאוד גאה שיש לי אותו”.

ההשעיה של רודריגו. מה דעתך על כך?

“הוא כבר פרסם הודעת חרטה. הוא יודע שהוא עשה טעות, ומכאן המטרה היא להחזיר אותו כמה שיותר מהר ובמצב הטוב ביותר, כדי שיוכל לעזור לנו בדרך שהוא יודע”.