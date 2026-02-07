ענת ליליאור סיימה רביעית בתחרות בהוואי

גולשת הגלים האולימפית של ישראל, ענת ליליאור (25) ממכבי תל אביב, קבעה לפנות בוקר (שבת) הישג היסטורי כשסיימה במקום הרביעי בגמר תחרות הפייפ צ'אלנג'ר שהתקיימה בהוואי.

הישג זה מקרב את ליליאור, שייצגה את ישראל בשני משחקים אולימפיים, לכניסה לדרג הראשון והגבוה ביותר של הגלישה העולמית.

זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה של גלישת הגלים בישראל שגולש או גולשת ישראלים מגיעים למקום זה בתחרות היוקרתית בליגת הגלישה העולמית, ה-WSL, בחוף פייפלין בהוואי, חוף הנחשב לאחד מאתרי הגלישה המאתגרים ביותר בעולם.

ליליאור ניצחה במקצי שמינית הגמר ורבע הגמר, בהם ניצחה בין השאר את אלופת העולם המכהנת, מולי פיקלום. בחצי הגמר סיימה במקום השני, מקום שהקנה לה את ההופעה בגמר. בחודש הבא (9 במרץ) תשתתף ליליאור באוסטרליה בתחרות במסגרת סבב ה-CS הרב אזורי.