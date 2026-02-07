יום שבת, 07.02.2026 שעה 12:17
5118-7420באיירן מינכן1
4519-4120בורוסיה דורטמונד2
4223-4320הופנהיים3
3926-3720שטוטגרט4
3627-3820לייפציג5
3526-3819באייר לברקוזן6
2846-4121איינטרכט פרנקפורט7
2733-3120פרייבורג8
2534-2621אוניון ברלין9
2332-2920פ.צ. קלן10
2237-2420אוגסבורג11
2133-2420בורוסיה מנשנגלדבאך12
1929-1919המבורג13
1942-2820וולפסבורג14
1938-2220ורדר ברמן15
1833-2320מיינץ16
1434-1820סט. פאולי17
1345-1920היידנהיים18

כך נמנע עוד "מקרה לבנדובסקי" עם הארי קיין

למרות גילו, 32, החלוץ האנגלי של באיירן ממשיך להיות קטלני כתמיד ברחבה, והעונה כבר כבש 36 שערים. בתחילת החודש החליט לא לנצל את סעיף היציאה שלו

|
הארי קיין (רויטרס)
הארי קיין (רויטרס)

למרות המעידות האחרונות בבונדסליגה, שצמצמו את הפער מהיריבה הרודפת מ-11 ל-6 נקודות, בבאיירן מינכן שוררת אווירה חיובית, עם הרבה אופטימיות ותקווה לקראת החלק המכריע של העונה. תחת וינסנט קומפני, המועדון הבווארי בנה קבוצה קטלנית ותחרותית, עם מספיק כלים כדי להתמודד על כל התארים שעל הפרק.

כמו בכל מועדון גדול, ישנם כמה שחקנים בולטים, אך אין ספק שצריך להדגיש מעל כולם את דמותו של הארי קיין. החלוץ האנגלי הפך לחלק מרכזי מאז הגעתו מטוטנהאם, והוא אפילו לא נזקק לעונת הסתגלות כדי להציג את היכולת הטובה ביותר שלו במדים של באיירן.

גם בעונה הנוכחית רמת הביצועים שלו לא ירדה ולו במעט. למרות גילו, 32, הארי קיין ממשיך להיות קטלני כתמיד ברחבה. עד כה העונה, עם מעט יותר מ-2,500 דקות ב-32 משחקים בכל המסגרות, הבינלאומי האנגלי כבר מצא את הרשת 36 פעמים, לצד 4 בישולים.

הארי קיין (IMAGO)הארי קיין (IMAGO)

בשל כך, מספר קבוצות מהטופ האירופי ממשיכות לעקוב מקרוב אחר מצבו, למרות חוזהו בבאיירן מינכן עד 2027. ה"קילר" האנגלי מושך עניין מצד מועדוני צמרת כבר תקופה ארוכה, וההתקרבות ההדרגתית לסיום החוזה הופכת את הארי קיין לשם מבוקש עוד יותר לקראת חלונות ההעברות הבאים.

סעיף השחרור

בהקשר זה, החלוץ עצמו היה יכול להחריף את הסיטואציה באמצעות הפעלת מנגנון הכלול בחוזהו, שהיה מאפשר את כניסתה לתוקף של סעיף יציאה בסך 65 מיליון אירו. למעשה, כך הודה הונס: "יש לו סעיף שחרור שנתי עד סוף חודש ינואר. אנחנו מניחים שיכבד את החוזה עד 2027, אבל כן קיימת האפשרות הזו לעזוב בקיץ".

הארי קיין על הדשא (IMAGO)הארי קיין על הדשא (IMAGO)

עם זאת, בתחילת פברואר כבר הפך לרשמי כי הארי קיין החליט שלא להפעיל את סעיף היציאה, והכל מצביע על כך שימלא את חוזהו בבאיירן מינכן עד 2027. בדרך זו, המועדון הבווארי נמנע מ"מקרה לבנדובסקי" נוסף. ראוי להזכיר כי החלוץ הפולני עבר לברצלונה כאשר נותרה לו רק שנה אחת בחוזה, במהלך שבאיירן קיבלה כדרך האחרונה להפיק רווח כלכלי ממכירתו.

בכל מקרה, בבאיירן אין כל כוונה למכור את הארי קיין, שעליו הושקע בזמנו סכום של כ-100 מיליון אירו. האנגלי הוא שחקן מפתח עבור המועדון הגרמני, וכל הסימנים מעידים שימשיך להיות כזה עד תום העונה הנוכחית, וכמעט בוודאות גם בעונה הבאה. כך נסגר סיפור שהיה עלול להתפתח לסאגה, אך בפועל כמעט ולא הספיק להתפוצץ.

