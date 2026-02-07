הקנס שהטילה אופ"א על ריאל, ארבלואה הוזהר

ריאל מדריד חוזרת לעמוד במוקד המשמעתי של אופ"א, שהודיעה על סנקציה כפולה שנגזרה בעקבות משחקה האחרון בשלב הליגה של ליגת האלופות מול בנפיקה ליסבון באצטדיון האור. הגוף המנהל של הכדורגל האירופי הטיל השעיה לשני משחקים על רודריגו בעקבות הרחקתו בצהוב כפול והעלבונות שהפנה לעבר השופט האיטלקי דוידה מאסה, אך בנוסף לכך הטיל גם קנס כספי של 40 אלף אירו למועדון בשל עיכוב בפתיחת המשחק. החלטה זו מחזקת את הקו הנוקשה של אופ"א נגד כל התנהלות שפוגעת בהתנהלות התקינה של המפעל.

ההחלטה המשמעתית התקבלה לאחר ניתוח האירועים מ-28 בינואר, יום שהתאפיין בלוח זמנים אחיד, שעה 22:00 לכל המשחקים. בהקשר זה, האיחור של ריאל מדריד ביציאה לכר הדשא גרם לכך שהמשחק החל מאוחר מהמתוכנן, מצב שאופ"א רואה בו חמור במיוחד בימי משחקים סימולטניים, שבהם דיוק בזמנים הוא קריטי להבטחת שוויון תחרותי.

עונש לרודריגו על התנהגותו כלפי השופט

אחד הסעיפים המשמעותיים ביותר בסנקציה נוגע ישירות לרודריגו, אחד השחקנים ההתקפיים החשובים ביותר של הקבוצה הלבנה. הברזילאי הורחק בצהוב שני במהלך המשחק, אך דו"ח השיפוט ציין גם העלבונות שהופנו לעבר השופט דוידה מאסה, מה שהחמיר את מצבו המשמעתי.

רודריגו במאבק (רויטרס)

כתוצאה מכך, אופ"א החליטה להטיל עליו השעיה לשני משחקים במסגרת מפעלים אירופיים, מה שמהווה חיסרון משמעותי עבור ריאל מדריד בשלב המכריע של ליגת האלופות. עונש זה לא רק משפיע על היכולת המקצועית של הקבוצה, אלא גם מחזק את המסר של אפס סובלנות כלפי כל חוסר כבוד לשופטים, נושא שהפך לעדיפות גוברת עבור הגוף היבשתי.

קנס כספי בשל עיכוב בפתיחת המשחק

מעבר להיבט המקצועי, ריאל מדריד נענשה גם במישור המוסדי. אופ"א הטילה קנס של 40 אלף אירו על המועדון בשל אי עמידה בשעת הפתיחה הרשמית של המשחק, לאחר שהקבוצה עלתה לכר הדשא באיחור. האיחור גרם לכך שהמשחק לא נפתח בדיוק בשעה 22:00, כפי שתוכנן, דבר רגיש במיוחד ביום שבו כל המשחקים מתקיימים בו זמנית. מבחינת אופ"א, אירועים מסוג זה פוגעים בארגון הכולל של הטורניר, בשידורים הטלוויזיוניים ובתכנון הלוגיסטי, ולכן הם נענשים בחומרה. בגוף האירופי מדגישים כי דיוק בזמנים אינו עניין משני, אלא כלל בסיסי שמבטיח מקצוענות וכבוד כלפי האוהדים, הספונסרים וגופי השידור.

אזהרה ישירה לאלברו ארבלואה

בהחלטתה מציינת אופ"א גם את מאמן ריאל מדריד, אלברו ארבלואה, כאחראי המרכזי לעיכוב ביציאת הקבוצה למגרש. בשל כך, המאמן קיבל אזהרה רשמית, שנרשמה בתיקו המשמעתי. הגוף האירופי מזהיר כי במקרה של הישנות המקרה, ארבלואה עלול לעמוד בפני סנקציה חמורה יותר, שתכלול קנסות אישיים ואף השעיות. קריאת האזהרה הזו מהווה תמרור רציני לצוות המקצועי של ריאל מדריד, שיידרש להקפיד עוד יותר על עמידה בפרוטוקולים במשחקים אירופיים עתידיים. האזהרה משקפת גם את רצון אופ"א להטיל אחריות ישירה על המאמנים, הנתפסים כדמויות מפתח בארגון הפנימי של הקבוצות לפני כל משחק.

אלברו ארבלואה (IMAGO)

התנהגות בלתי ספורטיבית ותקדימים אחרונים

בהודעה הרשמית ממסגרת אופ"א את הסנקציות הללו במסגרת תיק של התנהגות בלתי ספורטיבית, הקשור לאזהרות ולהתנהלות הקבוצה במהלך המשחק ב-28 בינואר. לא מדובר, אם כן, באירוע נקודתי, אלא בהערכה כוללת של אופן ניהול המשחק.

הגוף סבור כי הצטברות האירועים, הרחקה, מחאות, עיכובים ומתיחות עם השיפוט, פוגעת בתדמית המפעל. לכן בחר בתגובה תקיפה שתשמש דוגמה לשאר המועדונים המשתתפים. מדיניות זו נועדה לחזק את ערכי הכבוד, הספורטיביות והמקצוענות שאופ"א מבקשת לקדם בכל מפעליה.

סנקציה מקבילה לבנפיקה ואזהרה למוריניו

ההחלטה כוללת גם את בנפיקה, שקיבלה קנס זהה של 40 אלף אירו בשל מעורבותה בעיכוב פתיחת המשחק. בנוסף, מאמנה, ז’וזה מוריניו, קיבל אף הוא אזהרה מאופ"א, במהלך שמדגיש את האופי השוויוני של הענישה. כך מבהיר הגוף האירופי כי אין מדובר בצעד שמכוון אך ורק כלפי ריאל מדריד, אלא ביישום קפדני של התקנון. גם המועדון הספרדי וגם הפורטוגלי הוגדרו כאחראים למצב שפגע בהתנהלות התקינה של המשחק.

ז'וזה מוריניו (IMAGO)

השפעה מקצועית ומוסדית על ריאל מדריד

הסנקציות הללו מציבות אתגר נוסף בפני ריאל מדריד בעיצומו של המאבק להתקדם בליגת האלופות. היעדרותו של רודריגו לשני משחקים עשויה להשפיע על התוכניות המקצועיות של הקבוצה, בעוד הקנס והאזהרה לארבלואה מחייבים בחינה מחודשת של הפרוטוקולים הארגוניים.

מבחינה מוסדית, המועדון סופג פגיעה תדמיתית בתקופה שבה אופ"א דורשת הקפדה הולכת וגוברת. הלבנים יידרשו להקפיד במיוחד על היבטים משמעתיים כדי להימנע מענישות עתידיות שעלולות להשפיע הן על הביצועים והן על המוניטין הבינלאומי שלהם. בסופו של דבר, החלטת אופ"א מהווה אזהרה ברורה לריאל מדריד וליתר המועדונים האירופיים: כיבוד הכללים, עמידה בזמנים והתנהלות מופתית אינם עוד בגדר רשות, אלא תנאי הכרחי בכדורגל העילית.