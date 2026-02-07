יום שבת, 07.02.2026 שעה 19:45
יום שבת, 07/02/2026, 19:30אצטדיון מריםליגת העל Winner - מחזור 22
עירוני ק"ש
דקה 14
0 0
שופט: גל לוי
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2246-2622עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2031-2122הפועל ירושלים11
2042-2521מ.ס אשדוד12
1939-3021עירוני ק"ש13
1147-1621מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 07/02/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
מאור לוי (רדאד ג'בארה)
מאור לוי (רדאד ג'בארה)

מכבי נתניה רוצה להשאיר מאחור את ההפסד 2:0 להפועל ת"א. הקבוצה מעיר היהלומים מארחת בשעה זו את עירוני ק"ש במחזור ה-22 של ליגת העל.

לפני שבועיים רוני לוי הוביל את נתניה ל-1:4 גדול על מכבי חיפה, אבל לאחר מכן הגיע ההפסד להפועל ת"א. בסך הכל נתניה עומדת על ניצחון בודד בשבעת המשחקים האחרונים והיא לא רוצה להסתבך במאבקי תחתית.

מצבה של ק"ש מסובך הרבה יותר. אמנם היא גברה 1:3 על הפועל חיפה בינואר, אבל לאחר מכן הגיע הפסד 3:2 להפועל ב"ש ותבוסה 4:1 למכבי ת"א.

המפגש הקודם בין הקבוצות הסתיים בניצחון דרמטי של נתניה 1:2 על ק"ש משער של הריברטו טבארש בדקה ה-89. אז מה יהיה הפעם?

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גל לוי שרק לפתיחת ההתמודדות!
הוספת תגובה
