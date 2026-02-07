הרכבים וציונים



סנדרו אלטונשווילי ונהוראי דבוש (עמרי שטיין) סנדרו אלטונשווילי ונהוראי דבוש (עמרי שטיין)

סאגת ג’בון איסט והפועל באר שבע העסיקו את הפועל חיפה בזמן האחרון, אבל היא צריכה לשים את זה בצד לאור מצבה המסובך בטבלה. האדומים מהכרמל מארחים בשעה זו את מ.ס אשדוד למשחק חשוב במחזור ה-22 בליגת העל.

הפועל חיפה מגיעה עם רצף של שבעה משחקים ללא ניצחון. אמנם במחזור האחרון היא חילצה 2:2 מבית"ר ירושלים אחרי שחזרה מפיגור 2:0, אבל בסופו של דבר זה לא קידם אותה יותר מדי. למעשה, הניצחון האחרון של הפועל חיפה היה ב-20 בדצמבר עם 0:1 על הפועל ירושלים.

חיים סילבס צלח את הבכורה ובעצם פוגש כעת את הקבוצה שפיטרה אותו לפני פחות מחודש. כמו הפועל חיפה, גם אשדוד הגיעה למשחק עם 20 נקודות כשהיא מסובכת בתחתית, כך שניצחון חשוב במיוחד.

אשדוד סופרת כבר סיסוב שלם, 13 משחקים רצופים, ללא ניצחון. האחרון שבהם היה הפסד 2:0 להפועל פ"ת. במהלך הרצף היה גם את התבוסה 5:2 לעירוני ק"ש ב-11 בינואר שאחריו סילבס שילם את המחיר ופוטר מאשדוד.