יום שבת, 07.02.2026 שעה 19:14
יום שבת, 07/02/2026, 18:30אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 22
מ.ס אשדוד
דקה 45
0 0
שופט: יואב מזרחי
הפועל חיפה
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2246-2622עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 07/02/2026 18:30
הרכבים וציונים
 
 
סאגת ג’בון איסט והפועל באר שבע העסיקו את הפועל חיפה בזמן האחרון, אבל היא צריכה לשים את זה בצד לאור מצבה המסובך בטבלה. האדומים מהכרמל מארחים בשעה זו את מ.ס אשדוד למשחק חשוב במחזור ה-22 בליגת העל.

הפועל חיפה מגיעה עם רצף של שבעה משחקים ללא ניצחון. אמנם במחזור האחרון היא חילצה 2:2 מבית"ר ירושלים אחרי שחזרה מפיגור 2:0, אבל בסופו של דבר זה לא קידם אותה יותר מדי. למעשה, הניצחון האחרון של הפועל חיפה היה ב-20 בדצמבר עם 0:1 על הפועל ירושלים.

חיים סילבס צלח את הבכורה ובעצם פוגש כעת את הקבוצה שפיטרה אותו לפני פחות מחודש. כמו הפועל חיפה, גם אשדוד הגיעה למשחק עם 20 נקודות כשהיא מסובכת בתחתית, כך שניצחון חשוב במיוחד.

אשדוד סופרת כבר סיסוב שלם, 13 משחקים רצופים, ללא ניצחון. האחרון שבהם היה הפסד 2:0 להפועל פ"ת. במהלך הרצף היה גם את התבוסה 5:2 לעירוני ק"ש ב-11 בינואר שאחריו סילבס שילם את המחיר ופוטר מאשדוד.

מחצית ראשונה
  • '19
  • חילוף
  • כניסה חזקה שבוצעה כמה דקות לפני כן על אבישי כהן, הביאה לסיום חלקו להערב מוקדם מהצפוי. מאור ישילירמק נכנס במקומו
  • '15
  • אחר
  • משחק מרובה בעיקר בעבירות בשלב המוקדם, שתי הקבוצות התקשו לייצר מצבי בעיטה לעבר המסגרת 
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יואב מזרחי הוציא לדרך את ההתמודדות!
