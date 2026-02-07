חי, מערכה ראשונה בזוגות: ישראל - ליטא 1:0

מפגש הדייויס בין ישראל לליטא נכנס ליום השני שלו. הנבחרת הגיעה אליו בפיגור 2:0 אחרי משחקי היחידים אתמול (שישי), מה שאומר שכעת, במשחק הזוגות שנערך כעת בנתניה, הכחולים לבנים חייבים ניצחון שכדי שלא להפסיד במפגש כולו.

למשחק הזוגות עלו דניאל צוקרמן ואופק שימנוב (1210 בעולם ביחידים), ששיחק גם ביחידים. הם מתמודדים מול הזוג הליטאי, אדאס בוטבילאס (248) ו-ויליוס גאובאס (126).

המפגש החל עם הפסד של עמית ולס 7:6 (3) ו-6:0 לבוטבילאס ולאחר מכן שימנוב נוצח 6:0 ו-6:4 על ידי גאובאס, מה שהציב את ליטא ביתרון 0:2 ומרחק ניצחון במפגש כולו.

זהו מפגש הדייויס הראשון של הנבחרת בישראל אחרי שנתיים וחצי, מטבע הדברים בין היתר בעקבות המלחמה. יותר מ-2,000 אוהדים הגיעו לנתניה כדי לראות את הטניסאים בכחול לבן ביום הפתיחה.