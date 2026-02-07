יום שבת, 07.02.2026 שעה 10:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

פורת, חטואל וזיקרי בהתקפה, דיבה וקריצ'אק בהגנה

הפועל חיפה רוצה להתאושש ב-18:30 מול אשדוד, סילבס יבצע מספר שינויים בהרכב ויצטרך להכריע בין יובאנוביץ' לזר נוסף שמועמדותו נבחנת לעמדת החלוץ

|
אניס פורת עיאש (עמרי שטיין)
אניס פורת עיאש (עמרי שטיין)

בצל פרשת ג'בון איסט שאמור במהלך השבוע לעבור באופן רשמי להפועל באר שבע אחרי שיפתור את המחלוקות סביב הפיצוי אותו השחקן דורש מיואב כץ, הפועל חיפה תשאף אחרי שישה משחקים ללא ניצחון לנצח הערב (שבת, 18:30) את מ.ס אשדוד.

שתי נקודות בלבד מתוך 18 אפשריות לא מותירות ספק באשר למצבה הקשה של הפועל חיפה שהסתבכה בקרבות התחתית והיא נמצאת מרחק נקודה בלבד מהפועל ירושלים שתארח הערב את מכבי חיפה.

המאמן חיים סילבס יבצע מספר שינויים בהרכב לעומת ההרכב שפתח במשחק האחרון מול בית"ר ירושלים. השינוי המרכז בהגנה יהיה הצבתו של אורן ביטון כמגן על חשבון סאנה גומז המוצהב. בקישור יהיה שינוי לא פחות משמעותי כאשר נאור סבג שחוזר מהשעיה עקב צבירת כרטיסים צהובים יפתח על חשבון רוי נאווי. בחלק הקדמי יפתחו אניס פורת עיאש ורועי זיקרי בכנפיים, בזמן שרותם חטואל יפתח כחלוץ מטרה. איבן קריצ'אק וג'ורג' דיבה יפתחו כבלמים.

רותם חטואל בועט (עמרי שטיין)רותם חטואל בועט (עמרי שטיין)

חוגי חוזר, סילבס יחליט לגבי יובאנוביץ’

מיד לאחר המשחק בהפועל חיפה יעבדו על השלמת הסגל לקראת תום מועד חלון העברות, כאשר המטרה העיקרית היא להתחזק בשני שחקני התקפה. כפי שפורסם ב-ONE, הקבוצה כבר הגיעה לסיכום עם דור חוגי שיחזור לקדנציה שנייה עבור חוזה של שנה וחצי. סילבס יצטרך להחליט גם לגבי ג'ורג'ה יובאנוביץ' ממכבי חיפה, ששמו נבחן, כמו עוד זר נוסף בעמדת החלוץ המרכזי. 

ההרכב המשוער: יואב ג'ראפי, דור מלול, איוון קריצ'אק, ג'ורג' דיבה, אורן ביטון, נאור סבג, אופק ביטון, סנדרו אלטונשווילי, אניס פורת עיאש, רועי זיקרי ורותם חטואל.

