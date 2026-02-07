היחסים ב-Winner להפועל, חיפה, בארסה ויונייטד

כמדי יום שבת, גם הפעם לא חסר אקשן בספורט. בין היתר הפועל ת"א תתארח אצל עירוני טבריה (15:00), מכבי חיפה אצל הפועל ירושלים (17:30) ומכבי נתניה תארח את עירוני ק"ש (19:30), בספרד ברצלונה מול מיורקה (17:15, שידור חי בערוץ ONE) וריאל סוסיאדד מול אלצ’ה (20:00, חי ב-ONE), ובאנגליה מנצ’סטר יונייטד מול טוטנהאם (14:30).

לשליחת טופס Winner לחצו כאן

הפועל ת"א פייבוריטית מול טבריה עם יחס של פי 1.45 לניצחון. האדומים מגיעים עם שלושה ניצחונות ברצף והם מקווים להמשיך את המומנטום, אבל אם זה לא יקרה אז היחס לניצחון מפתיע של טבריה הוא פי 5.2. מי שמאמין בתיקו וזה מה שיקרה, ירוויח פי 4.4 מסכום ההימור.

מכבי חיפה פייבוריטית אף היא עם יחס של פי 1.45 לניצחון על הפועל ירושלים. האדומים מהבירה שיפגשו את האקס סדריק דון, ינסו להפתיע ולתרחיש כזה יש יחס של פי 5.4, בעוד היחס לתיקו הוא פי 4.2.

סדריק דון (עמרי שטיין)

מכבי נתניה מועמדת לניצחון על עירוני ק"ש עם יחס של פי 1.75. מי שינחש נכונה ניצחון של הצפוניים, ירוויח פי 4 מהסכום שהימר עליו, בעוד היחס לתיקו בין הקבוצות הוא פי 3.45.

היחסים לברצלונה וליונייטד

ובמעבר לחו"ל. ברצלונה פייבוריטית במיוחד מול מיורקה עם יחס של פי 1.1. מי שמאמין בהפתעה אז היחס לניצחון שלש האורחים הוא פי 13. ומה במקרה של תיקו? היחס הוא פי 8. סוסיאדד פייבוריטית לנצח את אלצ’ה עם יחס של פי 1.6 לעומת פי 4.6 של היריבה, בעוד תיקו קיבל יחס של פי 3.65.

יונייטד תארח את אברטון ואם היא תנצח, מי שיהמר על כך ירוויח פי 1.55 מסכום ההימור. לניצחון של הלונדונים יש יחס של פי 4.4, קצת יותר גבוה מאשר התרחיש של תיקו (4.1).