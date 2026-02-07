יום שבת, 07.02.2026 שעה 08:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

היחסים ב-Winner להפועל, חיפה, בארסה ויונייטד

האדומים קיבלו יחס של פי 1.45 לניצחון רביעי ברציפות לקראת טבריה (15:00), גם הירוקים, הקטלונים והשדים האדומים פייבוריטים. וגם: נתניה וסוסיאדד

|
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

כמדי יום שבת, גם הפעם לא חסר אקשן בספורט. בין היתר הפועל ת"א תתארח אצל עירוני טבריה (15:00), מכבי חיפה אצל הפועל ירושלים (17:30) ומכבי נתניה תארח את עירוני ק"ש (19:30), בספרד ברצלונה מול מיורקה (17:15, שידור חי בערוץ ONE) וריאל סוסיאדד מול אלצ’ה (20:00, חי ב-ONE), ובאנגליה מנצ’סטר יונייטד מול טוטנהאם (14:30).

לשליחת טופס Winner לחצו כאן

הפועל ת"א פייבוריטית מול טבריה עם יחס של פי 1.45 לניצחון. האדומים מגיעים עם שלושה ניצחונות ברצף והם מקווים להמשיך את המומנטום, אבל אם זה לא יקרה אז היחס לניצחון מפתיע של טבריה הוא פי 5.2. מי שמאמין בתיקו וזה מה שיקרה, ירוויח פי 4.4 מסכום ההימור.

מכבי חיפה פייבוריטית אף היא עם יחס של פי 1.45 לניצחון על הפועל ירושלים. האדומים מהבירה שיפגשו את האקס סדריק דון, ינסו להפתיע ולתרחיש כזה יש יחס של פי 5.4, בעוד היחס לתיקו הוא פי 4.2.

סדריק דון (עמרי שטיין)סדריק דון (עמרי שטיין)

מכבי נתניה מועמדת לניצחון על עירוני ק"ש עם יחס של פי 1.75. מי שינחש נכונה ניצחון של הצפוניים, ירוויח פי 4 מהסכום שהימר עליו, בעוד היחס לתיקו בין הקבוצות הוא פי 3.45.

היחסים לברצלונה וליונייטד

ובמעבר לחו"ל. ברצלונה פייבוריטית במיוחד מול מיורקה עם יחס של פי 1.1. מי שמאמין בהפתעה אז היחס לניצחון שלש האורחים הוא פי 13. ומה במקרה של תיקו? היחס הוא פי 8. סוסיאדד פייבוריטית לנצח את אלצ’ה עם יחס של פי 1.6 לעומת פי 4.6 של היריבה, בעוד תיקו קיבל יחס של פי 3.65.

יונייטד תארח את אברטון ואם היא תנצח, מי שיהמר על כך ירוויח פי 1.55 מסכום ההימור. לניצחון של הלונדונים יש יחס של פי 4.4, קצת יותר גבוה מאשר התרחיש של תיקו (4.1).

