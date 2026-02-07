ואן דייק: יש לכם אחריות, קשה להתעלם מבריונות

קפטן ליברפול, וירג’יל ואן דייק, קרא לשחקני עבר לקחת אחריות על אופן הביקורת שלהם כלפי שחקנים צעירים, והזהיר מפני ההשלכות המנטליות של ביקורת פוגענית בעידן הרשתות החברתיות. הדברים נאמרו בראיון ל’סקיי ספורטס’ בשיחה עם גארי נוויל לקראת המשחק המסקרן של המייטי רדס מול מנצ’סטר סיטי באנפילד (ראשון, 18:30).

ואן דייק בן ה-34 התייחס לכך שהוא עצמו מסוגל להתמודד עם הביקורת, אך הביע דאגה מההשפעה על הדור הבא: “ברמה האישית אני יכול לחיות עם זה, אבל אני קצת מודאג לגבי הדור הבא. אני מרגיש שלשחקני עבר גדולים יש אחריות כלפי הדור הצעיר. ביקורת היא חלק מהמשחק וזה בסדר גמור, אבל לפעמים היא הופכת לקליקבייט - דברים שנאמרים רק כדי לעורר פרובוקציה, בלי לחשוב על ההשלכות המנטליות, במיוחד על שחקנים צעירים שנמצאים כל הזמן ברשתות החברתיות”.

הבלם ההולנדי שנקלע העונה לעימות מתוקשר עם וויין רוני ואף כינה את הביקורת של קפטן מנצ’סטר יונייטד לשעבר “עצלנית”, סיפר כי הוא מייעץ לצעירים להתרחק מהרשתות, אך הודה שזה כמעט בלתי אפשרי: “כשאתה סופג בריונות אחרי משחק חלש או ביקורת רעה, קשה מאוד להתעלם מזה”.

בהמשך הדגיש כי הביקורת התקשורתית רק הולכת ומחריפה, וקרא לפאנליסטים ששיחקו ברמות הגבוהות לתמוך בדור החדש: “במיוחד שחקני עבר גדולים, שעברו הכול, יש להם אחריות להגן קצת גם על הצד הזה. אולי הגיע הזמן להסתכל על זה אחרת”.

“הביקורת על העונה שלנו מוצדקת”

לצד הדברים על הביקורת, ואן דייק התייחס גם למצבה המקצועי של ליברפול. אלופת אנגליה בעונת הבכורה של ארנה סלוט חווה עונה מאכזבת, נמצאת במקום השישי בלבד ומפגרת ב-14 נקודות אחרי ארסנל. ההגנה, עם ואן דייק במרכזה, ספגה 33 שערים ב-24 משחקי ליגה.

“הביקורת על העונה שלנו מוצדקת”, הודה הקפטן. “לא שיחקנו בסטנדרט שהצבנו לעצמנו, בטח לא כמו בעונה שעברה. אבל יש ביקורת ויש חוסר כבוד”.

לסיום הבהיר ואן דייק כי הוא עדיין מאמין במאמן: “ליברפול היא לא מועדון שמקבל החלטות פזיזות. זה תהליך, ובעיניי סלוט ראוי לכבוד ולצ’אנס להפוך את זה למשהו חיובי”.