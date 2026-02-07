יום שבת, 07.02.2026 שעה 08:56
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
5018-5320אל הילאל1
4918-5120אל נאסר2
4712-3520אל אהלי3
4318-4419אל קאדיסיה4
3821-3619אל טאאוון5
3530-3020אל אטיפאק6
3425-3420אל איתיחאד7
2829-2620ניאום8
2531-3819אל חאליג'9
2334-2519אל פאתח10
2333-2220אל פייחה11
2137-2020אל חאזם12
1925-1919אל שבאב13
1635-2519אל חולוד14
1235-1420דאמאק15
1240-1820אל ריאד16
1041-1520אל אחדוד17
541-1820אל נג'מה18

"נחמד להרוויח 400,000 ליש"ט ביום ולעשות שביתה"

אגדת הפרמייר ליג אלן שירר ביקר את ההתנהלות של כריסטיאנו רונאלדו באל נאסר: "לא נראה טוב". הפורטוגלי מקושר לספורטינג, מועדונים באירופה וה-MLS

|
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

הסערה סביב כריסטיאנו רונאלדו בליגה הסעודית רק מתגברת, והפעם בצל היעדרותו ממשחק ליגה שני ברציפות, גם בניצחון 0:2 של אל נאסר על אל איתיחאד. הכוכב הפורטוגלי לא נכלל בסגל בשבוע האחרון, מה שהוביל להגדרת המצב כ"שביתה" של ממש, על רקע מתיחות חריגה בינו לבין הנהלת המועדון והגורמים שמנהלים את הכדורגל בסעודיה. באנגליה לא נשארו אדישים, ואגדת הפרמייר ליג אלן שירר תקף בחריפות את ההתנהלות של רונאלדו, כשהוא מזכיר את השכר האסטרונומי שמקבל החלוץ מאז הגעתו למזרח התיכון.

רונאלדו, שמשחק באל נאסר מאז 2023 ומחזיק בחוזה הרווחי ביותר בעולם הכדורגל, מרוויח לפי הדיווחים למעלה מ-400 אלף ליש"ט ביום. למרות זאת, הוא בחר שלא לשחק בדרבי מול אל ריאד וגם נעדר ממפגש הצמרת מול אל איתיחאד, מה שהצית גל ביקורת. שירר, מלך השערים של הפרמייר ליג בכל הזמנים, אמר כי מדובר בסיטואציה "מוזרה" והוסיף ש"לא הרבה אנשים שמרוויחים סכומים כאלה יכולים להרשות לעצמם להודיע שהם לא באים לעבודה, בטח זה נחמד עבורו". לדבריו, גם אם מדובר בסופרסטאר בקנה מידה עולמי, שביתה ברמה הזו פשוט "לא נראית טוב".

ברקע הדברים עומדת תחושת תסכול עמוקה של רונאלדו מהאופן שבו מחולקים הכספים בליגה הסעודית. לטענתו, יש העדפה ברורה למועדונים אחרים, בעיקר לאור המעבר המתוקשר של קארים בנזמה מאל איתיחאד לאל הילאל. בליגה הסעודית מיהרו להגיב והבהירו כי אף שחקן, גם לא רונאלדו, אינו מעל הליגה עצמה. בהודעה רשמית הודגש שכל מועדון מתנהל כגוף עצמאי, עם משקיעים פרטיים, ולא כל התקציבים מגיעים ישירות מקרן ההשקעות הציבורית. עוד נמסר כי "כמו כל מתחרה עילית, הוא רוצה לנצח, אך אף אדם, חשוב ככל שיהיה, אינו מקבל החלטות מחוץ למועדון שלו".

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

לאן יעבור CR7?

מי שסיפק עדכון נוסף על המצב הוא עיתונאי ההעברות הבכיר פבריציו רומאנו. לדבריו, רונאלדו אמנם כשיר לחלוטין מבחינה פיזית, אך עדיין כועס ומתוסכל מהנהלת אל נאסר ומההתנהלות של קרן ההשקעות. רומאנו הדגיש כי היעדרותו מהמשחקים האחרונים אינה קשורה לפציעה או לניהול עומסים, אלא אך ורק למצבו הנפשי ולכעס שטרם שכך. עם זאת, הוא ביקש להוריד את גובה הלהבות וציין שאין מקום להסיק בשלב זה על ביטול חוזה או מעבר מיידי לליגה אחרת.

למרות זאת, שמועות ההעברה כבר החלו לצוף. שמו של רונאלדו נקשר לאפשרות חזרה לספורטינג ליסבון, וכן לאפשרויות שונות באירופה. בנוסף, עלתה גם אופציה מסקרנת במיוחד בארצות הברית, שם דייויד בקהאם עשוי לנסות ולחבר אותו לאינטר מיאמי, לצדו של ליאו מסי, במהלך שיאחד לראשונה בקריירה שניים מהשחקנים הגדולים בתולדות המשחק. בינתיים, עתידו של רונאלדו בליגה הסעודית נותר פתוח, והמתיחות סביבו ממשיכה לרחף מעל אל נאסר והכדורגל המקומי כולו.

