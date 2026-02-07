"נחמד להרוויח 400,000 ליש"ט ביום ולעשות שביתה"

הסערה סביב כריסטיאנו רונאלדו בליגה הסעודית רק מתגברת, והפעם בצל היעדרותו ממשחק ליגה שני ברציפות, גם בניצחון 0:2 של אל נאסר על אל איתיחאד. הכוכב הפורטוגלי לא נכלל בסגל בשבוע האחרון, מה שהוביל להגדרת המצב כ"שביתה" של ממש, על רקע מתיחות חריגה בינו לבין הנהלת המועדון והגורמים שמנהלים את הכדורגל בסעודיה. באנגליה לא נשארו אדישים, ואגדת הפרמייר ליג אלן שירר תקף בחריפות את ההתנהלות של רונאלדו, כשהוא מזכיר את השכר האסטרונומי שמקבל החלוץ מאז הגעתו למזרח התיכון.

רונאלדו, שמשחק באל נאסר מאז 2023 ומחזיק בחוזה הרווחי ביותר בעולם הכדורגל, מרוויח לפי הדיווחים למעלה מ-400 אלף ליש"ט ביום. למרות זאת, הוא בחר שלא לשחק בדרבי מול אל ריאד וגם נעדר ממפגש הצמרת מול אל איתיחאד, מה שהצית גל ביקורת. שירר, מלך השערים של הפרמייר ליג בכל הזמנים, אמר כי מדובר בסיטואציה "מוזרה" והוסיף ש"לא הרבה אנשים שמרוויחים סכומים כאלה יכולים להרשות לעצמם להודיע שהם לא באים לעבודה, בטח זה נחמד עבורו". לדבריו, גם אם מדובר בסופרסטאר בקנה מידה עולמי, שביתה ברמה הזו פשוט "לא נראית טוב".

ברקע הדברים עומדת תחושת תסכול עמוקה של רונאלדו מהאופן שבו מחולקים הכספים בליגה הסעודית. לטענתו, יש העדפה ברורה למועדונים אחרים, בעיקר לאור המעבר המתוקשר של קארים בנזמה מאל איתיחאד לאל הילאל. בליגה הסעודית מיהרו להגיב והבהירו כי אף שחקן, גם לא רונאלדו, אינו מעל הליגה עצמה. בהודעה רשמית הודגש שכל מועדון מתנהל כגוף עצמאי, עם משקיעים פרטיים, ולא כל התקציבים מגיעים ישירות מקרן ההשקעות הציבורית. עוד נמסר כי "כמו כל מתחרה עילית, הוא רוצה לנצח, אך אף אדם, חשוב ככל שיהיה, אינו מקבל החלטות מחוץ למועדון שלו".

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

לאן יעבור CR7?

מי שסיפק עדכון נוסף על המצב הוא עיתונאי ההעברות הבכיר פבריציו רומאנו. לדבריו, רונאלדו אמנם כשיר לחלוטין מבחינה פיזית, אך עדיין כועס ומתוסכל מהנהלת אל נאסר ומההתנהלות של קרן ההשקעות. רומאנו הדגיש כי היעדרותו מהמשחקים האחרונים אינה קשורה לפציעה או לניהול עומסים, אלא אך ורק למצבו הנפשי ולכעס שטרם שכך. עם זאת, הוא ביקש להוריד את גובה הלהבות וציין שאין מקום להסיק בשלב זה על ביטול חוזה או מעבר מיידי לליגה אחרת.

למרות זאת, שמועות ההעברה כבר החלו לצוף. שמו של רונאלדו נקשר לאפשרות חזרה לספורטינג ליסבון, וכן לאפשרויות שונות באירופה. בנוסף, עלתה גם אופציה מסקרנת במיוחד בארצות הברית, שם דייויד בקהאם עשוי לנסות ולחבר אותו לאינטר מיאמי, לצדו של ליאו מסי, במהלך שיאחד לראשונה בקריירה שניים מהשחקנים הגדולים בתולדות המשחק. בינתיים, עתידו של רונאלדו בליגה הסעודית נותר פתוח, והמתיחות סביבו ממשיכה לרחף מעל אל נאסר והכדורגל המקומי כולו.