בלי דני אבדיה: פורטלנד קטעה את רצף ההפסדים

פורטלנד עצרה הבוקר (שבת) רצף של שישה הפסדים ב-NBA, כאשר ניצחה 115:135 את ממפיס ללא דני אבדיה הפצוע שנעדר בפעם השלישית ברציפות. הישראלי ראה את חבריו מבצעים קאמבק מרשים אחרי רבע ראשון לא טוב ומעלים את מאזנם ל-28:24.

אחרי פתיחה מגומגמת, הבלייזרס נכנסו לקצב גבוה והשתלטו על המשחק במחצית השנייה, בדרך ליתרון שצמח עד 30 נקודות. ג’רמי גרנט היה הקלע המוביל עם 23 נקודות, כולל סל ועבירה שהעניקו לפורטלנד יתרון ראשון, ובהמשך שלשה ברבע השלישי שפתחה פער ממנו ממפיס כבר לא הצליחה לחזור. ג’רו הולידיי תרם 20 נקודות לצד 7 אסיסטים, ופורטלנד נהנתה מערב התקפי עמוק במיוחד, כאשר לא פחות משמונה שחקנים סיימו עם כמות דו ספרתית של נקודות.

כבר ברבע הראשון היה ברור שמצפה לפורטלנד ערב לא פשוט, כאשר ההגנות כמעט ולא היו קיימות וממפיס קלעה 36 נקודות מול בלייזרס מגומגמים. למרות זאת, נוכחותו האנרגטית של סקוט הנדרסון והקליעה החמה ברבע השני סייעו לפורטלנד להישאר בעניינים ולצמצם את הפער לקראת הירידה להפסקה.

ג'רו הולידיי (רויטרס)

סקוט הנדרסון רשם הופעת בכורה העונה אחרי שהתאושש מפציעה בשריר הירך האחורי, וסיים ב-21 דקות עם 11 נקודות, 9 אסיסטים ו-5 ריבאונדים, לצד מדד פלוס מינוס מרשים של 19+. הדינמיות שהביא לשני צדי המגרש בלטה במיוחד על רקע התקופה האחרונה, בה פורטלנד סבלה מבצורת של מובילי כדור ואיבודי כדור רבים. כעת, עם חזרתו, מתעוררת שאלה חדשה לגבי הרוטציה, במיוחד לקראת חזרתו העתידית של דני אבדיה, והאם הקבוצה תמשיך להשתמש בו כמוביל כדור עיקרי.

דונובן קלינגן סיפק משחק דומיננטי בצבע עם 13 נקודות ו-17 ריבאונדים, מהם 7 בהתקפה, והיה אחד הגורמים המרכזיים לבריחה של פורטלנד בריבאונד ובהגנה. גם רוברט וויליאמס ניצל את היעדרו של סנטר טבעי בצד של ממפיס, וסיים עם 13 נקודות, 7 ריבאונדים ו-3 חסימות ב-19 דקות בלבד. מנגד, שיידון שארפ לא חזר למחצית השנייה בעקבות כאבים בשוק שמאל, פציעה שממשיכה לעכב את האפשרות לראות אותו והנדרסון יחד בקו האחורי.

הלילה: מפגש נוסף בין פורטלנד לממפיס

הבלייזרס שלטו גם בסטטיסטיקות העומק, כאשר ניצחו במאבק על איבודי הכדור וקלעו 23 נקודות מ-16 איבודים של ממפיס. מנגד, פורטלנד עצמה איבדה 17 כדורים, נתון שנחשב ממוצע עבורה העונה. אחד הסיפורים של הערב היה גם היעדרותו של הרוקי המבטיח קיילב לאב, שלא נרשם למשחק בשל עומס בעמדות הגארד, מה שמדגיש את הדילמות שמצפות לצוות המקצועי בשבועות הקרובים.

ממפיס, שהגיעה אחרי שני ניצחונות רצופים, פתחה טוב ואף הובילה ב-15 נקודות במחצית הראשונה, אך איבדה שליטה בהמשך. קאם ספנסר הוביל את הספסל עם 18 נקודות, ג’י.ג’י. ג’קסון הוסיף 15, וסקוטי פיפן ג’וניור פתח לראשונה העונה אחרי ניתוח בבוהן הגדולה וסיים עם 13 נקודות ו-6 אסיסטים ב-22 דקות. ג’ה מוראנט החמיץ משחק שמיני ברציפות בשל פציעה במרפק, בעוד הקבוצה עדיין מסתגלת לסגל חסר במיוחד ולשינויים המשמעותיים בעקבות הטרייד הרחב שבוצע בדדליין. שתי הקבוצות ייפגשו שוב הלילה בפורטלנד, בניסיון של הבלייזרס לבנות מומנטום חדש אחרי עצירת הרצף השלילי.