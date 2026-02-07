הניצחון שגמר את הקריירה של מאלווי וושינגטון

ב-7 בפברואר 1997, במסגרת הסיבוב הראשון של הבית העליון בגביע דייוויס, רשם הטניסאי האמריקאי מאלווי וושינגטון ניצחון הירואי על גוסטבו קוורטן הברזילאי בתוצאה 3:6, 7:6, 7:6 ו-3:6. אלא שהניצחון הזה, שהעניק לנבחרת ארצות הברית יתרון משמעותי במפגש החוץ הקשה, גבה מוושינגטון מחיר אישי כבד מנשוא: הוא מעולם לא התאושש מהפציעה שספג במהלך המשחק, פציעה שלמעשה סימנה את סוף דרכו בטניס המקצועני.

וושינגטון הגיע למפגש בברזיל כטניסאי בכיר ומנוסה. שנה קודם לכן, ב-1996, הוא רשם את הישג השיא שלו כשהעפיל לגמר טורניר ווימבלדון (שם הפסיד לריצ'רד קרייצ'ק), לאחר קאמבק בלתי נשכח בחצי הגמר מול טוד מרטין. בשיאו דורג האמריקאי במקום ה-11 בעולם, אך למרות הצלחתו, הוא התקשה למצוא מקום קבוע בסגל הדייוויס של ארה"ב, שכלל באותן שנים דור זהב עם שמות כמו פיט סמפראס, אנדרה אגאסי, ג'ים קורייר ומייקל צ'אנג.

ההזדמנות של וושינגטון הגיעה לאחר שאגאסי נאלץ לפרוש מהסגל בשל כושר לקוי. מנגד התייצב גוסטבו "גוגה" קוורטן בן ה-20, שבאותם ימים היה אלמוני כמעט לחלוטין ודורג במקום ה-85 בעולם. "שמעתי עליו, אבל לא ידעתי עליו כלום. מעולם לא ראיתי אותו משחק ולא ידעתי מי הוא", נזכר וושינגטון שנים לאחר מכן בראיון על היריב שיהפוך לימים לאגדה.

המשחק נערך במועדון הטניס בריבייראו פרטו, תחת חום טרופי מעיק ועל משטח חימר – תנאים שהיו רחוקים מלהחמיא לסגנון המשחק של האמריקאי. קוורטן הצעיר, שנהנה מתמיכת הקהל המקומי, הפתיע עם חבטות גב יד עוצמתיות וניצח במערכה הראשונה. וושינגטון נלחם וחזר ל-1:1 במערכות לאחר שובר שוויון צמוד, אך הדרמה האמיתית התרחשה במערכה השלישית.

בעודו מוביל 3:5 בשובר השוויון של המערכה השלישית, הרגיש וושינגטון כאב חד בברכו השמאלית. למרות הפציעה הברורה, הוא הצליח להשלים את הניצחון במערכה. כדי להמשיך ולתפקד, נעזר פיינליסט ווימבלדון בקרח ובמשככי כאבים חזקים, והמשיך לשחק תוך שהוא סובל מכאבים עזים כדי להעניק לנבחרתו את הנקודה.

"כשחבריך לקבוצה נמצאים שם, דוחפים אותך וצועקים בשבילך, אין שום תחושה של ויתור", הסביר וושינגטון את החלטתו להמשיך. "רק אחרי המשחק הבנתי עד כמה המצב חמור. אני זוכר שבחדר ההלבשה לא יכולתי אפילו להתכופף כדי להרים כדור". כשנשאל מאוחר יותר אם היה פורש מהמשחק לו היה מדובר בטורניר רגיל בסבב ה-ATP, ענה ללא היסוס: "הו אלוהים, כן".

המאמץ של וושינגטון סייע לארה"ב לנצח במפגש (ג'ים קורייר הכריע את ההתמודדות ביום ראשון), אך הקריירה שלו לא חזרה למסלולה. הוא אובחן כסובל משחיקת סחוס (כונדרומלציה) ועבר שני ניתוחים, אך מעולם לא הצליח לחזור ולהתחרות באופן עקבי ברמות הגבוהות. בסוף שנת 1999 הוא פרש סופית מטניס. באופן אירוני, יריבו באותו יום, גוסטבו קוורטן, הפך חודשים ספורים לאחר מכן לכוכב על כשזכה בתואר הראשון שלו ברולאן גארוס, בדרך לקריירה מפוארת שכללה שלוש זכיות בפריז.