הפתעה במונפלייה: דרוגה הדיח את חריקספור

עולם הטניס קיבל הערב (שישי) הצצה לאחד הרגעים המרגשים של העונה בטורניר מונפלייה (Open Occitanie). טיטואן דרוגה, הצרפתי המדורג במקום ה-150 בעולם, סיפק את הופעת חייו מול הקהל הביתי, כשגבר על המדורג רביעי בטורניר ו-29 בעולם, טלון חריקספור ההולנדי, בתוצאה 6:7 (5), 6:7 (1). הניצחון המרשים הבטיח לדרוגה כרטיס לחצי גמר ATP ראשון בקריירה שלו.

המשחק, שנערך על המגרשים הקשים באולם במונפלייה, היה מפגן עוצמה של הטניסאי המקומי. במשך שעה ו-48 דקות של טניס בקצב גבוה, דרוגה פשוט סירב להישבר. הנשק המרכזי שלו היה ההגשה; הצרפתי בן ה-24 הפציץ לא פחות מ-21 אייסים, שהותירו את חריקספור המנוסה חסר אונים פעם אחר פעם. למרות הרקורד המרשים של ההולנדי, המחזיק בשלושה תארי ATP, הוא לא הצליח למצוא פתרונות לאגרסיביות של יריבו ולא הצליח לייצר מומנטום בשום שלב של ההתמודדות.

המערכה הראשונה הייתה צמודה לכל אורכה, כאשר שני השחקנים שמרו על הגשותיהם עד שהגיעו לשובר שוויון. דרוגה הראה קור רוח מרשים וניצח 5:7. המערכה השנייה המשיכה בקו דומה, אך בשובר השוויון המכריע דרוגה העלה הילוך ודרס את ההולנדי עם 1:7 מוחץ, שסגר את הסיפור ושלח את הקהל הצרפתי לחגיגות.

עבור דרוגה, שהדירוג הגבוה ביותר שלו בקריירה היה המקום ה-130, מדובר בציון דרך משמעותי מאוד. עד היום, הישג השיא שלו היה הגעה לרבע הגמר בטורניר אומג בשנה שעברה, והניצחון המשמעותי היחיד שלו על שחקן טופ 50 היה הניצחון המפורסם בחמש מערכות על לורנצו מוזטי באליפות ארצות הברית הפתוחה ב-2023. כעת, בעקבות הריצה המדהימה במונפלייה, הוא צפוי לטפס לדירוג שיא חדש – סביב המקום ה-120 בעולם – ואולי אף גבוה מכך אם ימשיך להפתיע.

המסע של הצרפתי לחצי הגמר לא היה פשוט כלל. בתחילת השבוע הוא גבר על יאן צ'וינסקי (2:6, 6:7), ולאחר מכן הדיח את המדורג שמיני והפינליסט של אשתקד, אלכסנדר קובצ'ביץ', במשחק מרתון שהסתיים ב-6:4, 6:7, 4:6. העקביות והחוסן המנטלי שהפגין לאורך כל השבוע הגיעו לשיא מול חריקספור, שהגיע לרבע הגמר אחרי ניצחון משכנע על פבלו קרניו בוסטה אך נתקל ב"קיר" צרפתי.

כעת, דרוגה ניצב בפני האתגר הגדול ביותר שלו בטורניר. מחר (שבת) הוא יפגוש בחצי הגמר את המדורג ראשון בטורניר, פליקס אוז'ה-אליאסים הקנדי. דרוגה יקווה להמשיך לרכוב על גלי התמיכה של הקהל המקומי ולנצל את היכולת הפנומנלית שלו מהקו האחורי ומההגשה כדי להשיג כרטיס לגמר ATP ראשון בקריירה. בכושר הנוכחי שלו, נראה ששום דבר לא בלתי אפשרי עבור הצרפתי המפתיע.