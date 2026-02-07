הרכבים וציונים



תמיר חיימוביץ' שומר מקרוב על ליסב עיסאת (אורן בן חקון) תמיר חיימוביץ' שומר מקרוב על ליסב עיסאת (אורן בן חקון)

מכבי חיפה מתארחת בשעה זו באצטדיון טדי אצל הפועל ירושלים במסגרת המחזור ה-22 בליגת העל במטרה להתקרב לצמרת הגבוהה ולחבר ניצחון ליגה שני ברציפות, כשהיריבה מנגד שואפת לנקודות שיעזרו לה במאבקי התחתית.

הקבוצה של ברק בכר מגיעה לאחר הניצחון 2:3 הדרמטי על עירוני טבריה במחזור הקודם, כאשר לפניו הפסידו הירוקים 4:1 למכבי נתניה בדרך למקום החמישי בטבלה.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של זיו אריה בתקופה לא רעה עם שני ניצחונות ואפס הפסדים בארבעת המחזורים האחרונים, אבל היא עדיין מתחת לקו האדום עם 19 נקודות בלבד. במחזור הקודם הקבוצה מהבירה סיימה ב-0:0 עם בני סכנין.

מוקדם יותר העונה נפרדו הקבוצות ב-2:2 באצטדיון סמי עופר, לאחר שהירוקים כבר הובילו 0:2 מצמד של טריבנטה סטיוארט ושמטו את היתרון בדקות האחרונות. שלושת המפגשים האחרונים בין הקבוצות הסתיימו בתיקו.