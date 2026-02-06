מציאות חדשה: פילס הובס וחזר לתפריט הסלטים

האוויר בחדר העיתונאים בארנה "סוד דה פראנס" במונפלייה היה ספוג ברגשות מעורבים ביום שישי האחרון. מצד אחד, ארתור פילס הצרפתי רשם טורניר קאמבק מרשים, אך מצד שני, המפגש מול הצמרת העולמית סיפק לו תזכורת כואבת לפערים שעדיין קיימים. פילס, הכוכב העולה של הטניס הצרפתי, הובס 6:4, 6:2 על ידי המדורג 8 בעולם ואלוף הטורניר המכהן, פליקס אוז'ה-אליאסים, במה שהיה אמור להיות קרב הענקים של רבע הגמר.

עבור פילס בן ה-21, המדורג כיום במקום ה-42 בעולם לאחר היעדרות ממושכת של שמונה חודשים בשל פציעה, התוצאה הייתה "מבחן מציאות" נוקשה. היא המחישה את ההבדל התהומי בין להיות "מוכן לאימונים" לבין להיות "מוכן לטופ 10". "התוצאה... ללא ספק, זה היה משחק קשה נגד אחד השחקנים הטובים בעולם", הודה פילס בסיום. "עבר זמן רב מאז ששיחקתי ברמה הזו. הייתי על אופני הכושר לשחרור לפני כמה דקות, והצוות שלי ואני ניסינו להיזכר – אני חושב שהפעם האחרונה שפגשתי שחקן טופ 10 הייתה ברומא, במאי האחרון נגד אלכסנדר זברב".

הצרפתי לא חיפש תירוצים והחמיא ליריבו הקנדי: "אפשר בהחלט להרגיש בהבדל. מבלי לזלזל בשחקנים אחרים, זה היה בבירור רמה אחת מעל. הוא פשוט היה טוב ממני היום, אין יותר מדי מה להוסיף. עכשיו אני חוזר להתאמן, אני חייב להמשיך לעבוד".

ההיעדרות של פילס מהסבב מאז טורניר קנדה באוגוסט האחרון, שכללה גם ויתור על כל עונת המגרשים הקשים באוסטרליה, הייתה מהלך מתוכנן בקפידה. דרך סדרת הדוקו שלו ביוטיוב, "Renaissance" (רנסנס), האוהדים יכלו לעקוב מקרוב אחרי המחיר הפיזי והמנטלי שגבתה ממנו ההתאוששות. מרכיב מרכזי בחזרה הזו היה שינוי פיזי רדיקלי: השחקן השיל שישה קילוגרמים ממשקלו, מטרה שהוצבה במיוחד כדי להגן על הגב התחתון שלו.

כשנשאל אם הוא מרגיש מהיר יותר על המגרש בעקבות הירידה במשקל, השיב פילס בכנות: "עשיתי את זה בעיקר בשביל הגב שלי. אני לא באמת יודע אם אני זז מהר יותר עדיין. חשבתי שזזתי נהדר גם קודם, אבל זה תהליך ארוך. אתה חייב להשתפר בכל היבט, וזו הסיבה שאנחנו עושים את זה".

המשמעת העצמית של פילס חורגת מעבר לחדר הכושר ומגיעה עד לצלחת. ברגע של קלילות שגרר חיוכים מהעיתונאים, סיפר הטניסאי על הוויתורים התזונתיים הנדרשים כדי לשמור על משקל אופטימלי בסבב המקצועני. "כשאתה מפסיד משחק כזה, הדבר האחרון שאתה רוצה זה לאכול סלט... אבל אתה חייב. עכשיו אני חוזר לחדר במלון כדי להישאר ממוקד. אני לא יודע בדיוק מה זה יהיה, סלט או משהו אחר, אבל זה בטוח לא יהיה מקדונלד'ס".

הוא צחק כשנזכר בהרגליו הישנים: "בעבר הייתי אוכל דברים משוגעים. אהבתי עוגיות – אכלתי המון מהן, באמת המון. עבר כל כך הרבה זמן מאז, זה נורא! טוב, אני עוד לא בשלב של 'רק ירקות וזרעים', זה היה הופך אותי לאומלל. אני אוכל הכל, פשוט הפסקתי עם הג'אנק פוד".

למרות ההפסד החד לאוז'ה-אליאסים, פילס עוזב את מונפלייה בראש מורם. הגעה לרבע גמר בטורניר הראשון שלו מאז אוגוסט 2025 היא הישג משמעותי. "מבחינה פיזית, אחרי שלושה משחקים בארבעה ימים, הרגשתי מוכן. זו לא הייתה הבעיה. בכנות, זה נהדר. הצוות שלי ואני מאוד מרוצים. הצלחתי לשחק שלושה משחקים – לא עשיתי את זה מאז רומא – אז אנחנו מאוד מרוצים. זה באמת חיובי".

כעת, הדרך קדימה עבור הצרפתי ברורה: צבירת דקות משחק. פילס רעב לתחרויות שאימון פשוט לא יכול לשחזר. "אפשר תמיד להתאמן טוב ולעשות הכל נכון, אבל חייבים לחזור למגרש בתחרות רשמית. שם הרמה עולה משבוע לשבוע, מחודש לחודש. זה נבנה מטורניר לטורניר". עם גב יציב ומשקל נמוך יותר, פילס מוכן "לטרוף" את לוח השנה הקרוב, עם תחנות מתוכננות ברוטרדם, דוחא ודובאי, לפני שימריא לארצות הברית לטורנירים הגדולים באינדיאן וולס ומיאמי. "אני יודע שאצטרך לוותר על חלק מהם בהתאם לתוצאות שלי. אנחנו בתהליך של בנייה מחדש", סיכם.