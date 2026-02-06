עדיין אפשרי: המאבק של מכבי ת"א על הפלייאין

זה נמשך עד השנייה האחרונה, זה דרש המון אופי, ובסופו של דבר זה גם השתלם. מכבי תל אביב רשמה הערב (שישי) ניצחון ענק ויוצא דופן ביורוליג, 82:83 דרמטי בחוץ על הכוכב האדום בלגרד, והשאירה לעצמה סיכוי ריאלי להמשיך להיאבק על מקום בפליי-אין. רבע אחרון מלא מתח קבע שהעונה הזו עדיין לא נגמרה עבור הצהובים, גם אם הדרך קדימה נותרה תלולה במיוחד.

נכון לעכשיו מכבי תל אביב מחזיקה במאזן של 15:12 ומדורגת במקום ה-14. ההערכה הרווחת היא ש-21 ניצחונות יהיו רף הכניסה לפליי-אין, מה שאומר שהקבוצה תצטרך לנצח 9 מתוך 11 המשחקים שנותרו לה. קיים גם תרחיש אופטימי יותר, שבו שמונה ניצחונות עשויים להספיק, אך במקרה כזה הכל יהיה תלוי במאזני שוויון.

תמונת המצב לא הושפעה רק מהניצחון של מכבי. הניצחון של דובאי דווקא פגע בצהובים, אך מנגד ההפסדים של מונאקו ושל ז’לגיריס שיחקו לטובתם. גם התבוסה של וירטוס בולוניה מול אולימפיאקוס תרמה לכך. בשורה התחתונה, מכבי חייבת קודם כול להתרכז בעצמה, אך כל הפסד של קבוצות שמדורגות במקומות 9-10 בהחלט מסייע לשמור על התקווה, גם אם הסיכוי עדיין נמוך.

ג'ימי קלארק עולה לזריקה (IMAGO)

התחזית

לפני המחזור הנוכחי, מודל החיזוי של Figuri8ht העריך סיכוי של 4% בלבד לכך שמכבי תל אביב תצליח להשתחל לפליי-אין, עם תחזית לסיום עונה של 16 ניצחונות. הניצחון בבלגרד אולי לא שינה דרמטית את האחוזים, אך הוא בהחלט שומר את התרחיש הזה חי.

שוברי השוויון

בתרחיש שבו מכבי תל אביב וז’לגיריס יסיימו עם אותו מאזן, היתרון יהיה של הצהובים. לעומת זאת, במפגשים הישירים האחרים המצב מורכב יותר: מכבי תל אביב הפסידה 112:107 למונאקו במשחק הראשון, הפסידה 99:89 לווירטוס בולוניה, הפסידה 102:88 למילאנו והפסידה 95:71 לבאיירן מינכן. מנגד, היא רשמה ניצחון חוץ חשוב 95:97 על דובאי.

שובר השוויון נקבע לפי המאזן הפנימי בין הקבוצות. במקרה של שוויון 1:1, הפרש הסלים הוא זה שמכריע. לכן, מעבר לניצחונות עצמם, כל סל עשוי להפוך לקריטי בהמשך הדרך.

המשחקים שנותרו לצהובים

12.2 - באיירן מינכן (בית)

26.2 - מונאקו (חוץ)

5.3 - הפועל ת"א (בית)

13.3 - מילאנו (חוץ)

20.3 - וילרבאן (חוץ)

24.3 - פנרבחצ'ה (בית)

26.3 - דובאי (בית)

1.4 - אנדולו (חוץ)

7.4 - באסקוניה (חוץ)

9.4 - פאריס (חוץ)

16.4 - וירטוס בולוניה (בית)