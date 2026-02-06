עודד קטש: זה מסוג המשחקים שלא היינו מנצחים

מכבי תל אביב השיגה הערב (שישי) את אחד הניצחונות הכי מרשימים שלה העונה ביורוליג, 82:83 על הכוכב האדום בלגרד בחוץ, מה שעזר לצהובים לשמור על חלום הפלייאין שלהם בחיים. בסיום המשחק, מאמן האורחת עודד קטש שיתף בתחושותיו.

“עוד מותחן, שיחקנו נגד קבוצה מצוינת. אני לא אופתע אם נראה אותם עושים פיינל פור, מאוד קשה לשחק מולם. עשינו המון דברים טובים, איבודי הכדור היו המפתח, מאוד התקשינו לפתח את המשחק שלנו ברבע השלישי. אולי זה היה יותר מכוער אבל האטנו ועשינו דברים יותר כירוגים. ניצחון מאוד חשוב גם בדרך שבה נשארנו מרוכזים”, אמר המאמן.

“היה משחק מאוד פיזי, היינו שם במאמץ. זה מסוג המשחקים שלא היינו מנצחים בתחילת העונה. המאמץ היה שם, ג’ימי הוציא לפועל יותר אבל כולם נתנו את המאמץ וזה ניצחון מאוד מרשים”. על סיכויי הפליי אין אמר: “עדיין מוקדם לדבר, יש לנו קודם כל רעננה ואז עוד משחק בית לא פשוט נגד קבוצה שהתקשינו מולה. זה צריך לתת לנו ביטחון, מעבר לזה שתמיד כיף לנצח”.

ג'ימי קלארק מכדרר (IMAGO)

ג’ימי קלארק סיכם את המשחק הנהדר שלו: “היה מדהים. היה גם קשה מאוד, בטח לשחק באווירה כזאת. היינו צריכים לקחת על עצמנו להישאר מרוכזים ולהשיג את הניצחון. באנו עם דבר אחד בראש: להשיג ניצחון בחוץ. רצינו להישאר אגרסיביים מתי שיכולנו”.

גם ג’יילן הורד דיבר בסיום: “היה מדהים, אווירה נהדרת. רצינו ממש להשיג את הניצחון ולסיים טוב את השבוע הכפול. שיחקנו טוב בהגנה ונשארנו ביחד בהתקפה. הביטחון? ככל שהעונה מתקדמת אנחנו מקבלים יותר ביטחון, היו לנו הרבה משחקים צמודים כאלה ואנחנו ממשיכים להשתפר כקבוצה”.