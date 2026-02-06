יום שבת, 07.02.2026 שעה 00:49
מונפלייה: אוג'ה-אליאסים טייל לחצי הגמר

המדורג ראשון גבר 4:6, 2:6 על ארתור פילס המתוסכל בדרך לחצי הגמר במונפלייה, שם יפגוש את גריקספור או דרוגה.

אוגר-עליאסים בדרך לניצחון קל. (אימאגו)
אוגר-עליאסים בדרך לניצחון קל. (אימאגו)

פליקס אוג'ה-אליאסים נמצא במרחק נגיעה מהגנה על תוארו בטורניר מונפלייה (Open Occitanie). הטניסאי הקנדי, המדורג ראשון בטורניר ושמיני בעולם, הבטיח אמש (שישי) את מקומו בחצי הגמר לאחר ניצחון משכנע 4:6, 2:6 על ארתור פילס הצרפתי, שנראה מתוסכל במיוחד לאורך המפגש ואיבד את שלוותו על המגרש.

אוג'ה-אליאסים הגיע לטורניר בצרפת כשהוא נחוש למחוק את הזיכרון המר מאליפות אוסטרליה הפתוחה האחרונה, שם נאלץ לפרוש כבר בסיבוב הראשון בשל התכווצויות שרירים. על המגרש המקורה במונפלייה, הוא הפגין קור רוח של אלוף וניצל עד תום את העייפות הפיזית והמנטלית של יריבו הצעיר, עבורו היה זה הטורניר הראשון לאחר היעדרות ממושכת של חצי שנה בשל פציעה.

ארתור פילס המתוסכל חובט מכת גב. (אימאגו)

הקנדי בן ה-25 הציג משחק רהוט ומדויק, הן במשחקי ההגשה והן במשחקי ההחזרה. הוא הצליח להשיג שלוש שבירות לאורך ההתמודדות ולא אפשר לפילס להיכנס לקצב האגרסיבי מהקו האחורי שאפיין את ניצחונותיו המוקדמים יותר השבוע. לאחר מערכה ראשונה תחרותית יחסית, המדורג ראשון הגביר הילוך במערכה השנייה והשאיר את יריבו ללא תשובות.

עבור פילס בן ה-21, המדורג 42 בעולם ושישי בטורניר, המשחק היה תזכורת כואבת למחיר המנטלי הכבד של הסבב המקצועני. למרות פתיחת שבוע מבטיחה שכללה ניצחונות מרשימים על הוגו בלאנש וואלנטין רוייר, הצרפתי ראה את הביטחון שלו מתפוגג על המשטח באולם "פאטריס דומינגז".

נקודת השבירה הגיעה במערכה השנייה; כשהוא בפיגור 4:1 לאחר סדרת טעויות, פילס נכנע לפרץ של זעם ותסכול, והטיח את המחבטים שלו בעוצמה על המגרש לעיני הקהל הביתי המאוכזב. הסטטיסטיקה בסיום הציגה תמונה עגומה עבור הצרפתי, שסיים את המשחק עם 26 טעויות בלתי מחויבות. החזרה שלו לסבב לאחר שסבל משבר מאמץ בגבו נחשבה להצלחה עד למפגש ביום שישי, אך היעדר דקות המשחק בא לידי ביטוי מול העומק והדיוק של אוג'ה-אליאסים, שאילץ אותו לקחת סיכונים גבוהים מדי.

"ניסיתי להישאר מאוד ממוקד במשחק שלי כי ידעתי שארתור יהיה מסוכן, במיוחד עם תמיכת הקהל הביתי", אמר אוג'ה-אליאסים בראיון על המגרש בסיום. "היה לו שבוע נהדר בחזרה מהפציעה, אבל הרגשתי ששיחקתי היטב בנקודות החשובות היום ושמרתי על לחץ קבוע במשחקי ההגשה שלו".

ארתור פילס חובט בכדור. (אימאגו)

כעת, אוג'ה-אליאסים מעפיל לחצי הגמר שם הוא ימתין למנצח במשחק המאוחר בין המדורג רביעי בטורניר, טאלון גריקספור ההולנדי, לבין הצרפתי טיטואן דרוגה שקיבל כרטיס חופשי לטורניר. הקנדי, שהצהיר כי במונפלייה הוא "באמת משיק את השנה שלו", נראה כפייבוריט המובהק להמשיך עד להנפת הגביע.

