קורפאץ' עלתה לגמר אוסטרבה, תפגוש את בולטר

טורניר אוסטרבה הפתוח הגיע לישורת האחרונה, והערב (שישי) נקבעה תמונת הגמר הגדול של התחרות בצ'כיה. תמרה קורפאץ' הגרמנייה המשיכה את הריצה המרשימה והקלינית שלה לאורך השבוע, לאחר שהבטיחה את הכרטיס למשחק הגמר עם ניצחון משכנע על המדורגת תשיעית בטורניר, דיאן פארי הצרפתייה, בתוצאה 4:6 ו-4:6.

קורפאץ' בת ה-30, המדורגת כיום במקום ה-124 בדירוג העולמי, הפגינה עליונות וניצלה את ניסיונה הרב כדי להכניע את יריבתה הצעירה בת ה-23 (119 בעולם). המשחק, שנמשך שעה ו-42 דקות, התאפיין ביציבות גבוהה של הגרמנייה במשחק באולם הסגור, מה שאפשר לה לפרק את תוכנית המשחק של פארי. קורפאץ' ידעה להתעלות ברגעי הלחץ של חצי הגמר וניצלה ארבע מתוך שבע הזדמנויות השבירה שעמדו לרשותה, נתון שהכריע את הכף לטובתה.

דיאן פארי בפעולה על המגרש. (אימאגו)

הניצחון על פארי מהווה המשך ישיר ליכולת הפנטסטית של קורפאץ' ב"אוסטרבאר ארנה". הגרמנייה הוותיקה טרם שמטה מערכה אחת לאורך כל הטורניר, כשהיא מותירה מאחוריה רשימה מרשימה של טניסאיות שהודחו על ידה. בדרכה לגמר, קורפאץ' כבר הספיקה להדיח את המדורגת שישית, קתרין מקנאלי האמריקאית (4:6, 2:6 ברבע הגמר), וכן את המדורגת שנייה בטורניר, אמיליאנה ארנגו מקולומביה (3:6, 4:6 בסיבוב השני). היא פתחה את הטורניר עם ניצחון בתוצאה זהה על אנה סיסקובה המקומית.

מנגד, דיאן פארי הגיעה למפגש הערב בכושר מצוין אחרי ניצחונות דומיננטיים על ניקולה ברטונקובה, פאנה אודברדי ואוסיאן דודין, אך מול העומק והדיוק של קורפאץ' היא התקשתה למצוא את הקצב המוכר שלה.

כעת, המשוכה האחרונה של קורפאץ' בדרך לתואר תהיה קייטי בולטר הבריטית. בולטר בת ה-29 הבטיחה את מקומה בגמר שייערך מחר (שבת) לאחר שהביסה בחצי הגמר המקביל את קייטי וולינץ האמריקאית בתוצאה 1:6 ו-3:6.

בסיום המשחק, קורפאץ' נראתה מרוכזת ומרוצה מהיכולת שהציגה: "אני מאוד שמחה על הדרך שבה שיחקתי היום נגד יריבה קשוחה מאוד כמו דיאן. הפוקוס שלי היה להישאר אגרסיבית ולנוע היטב על המגרש הזה. אני מצפה בקוצר רוח לגמר מחר מול קייטי, זה יהיה אתגר גדול נוסף אבל אני מרגישה מוכנה לכך".

חובבי הטניס יקבלו מחר גמר מסקרן בין שתי שחקניות שנמצאות בכושר שיא, כאשר קורפאץ' תנסה להשלים טורניר מושלם ללא איבוד מערכה ולהניף את הגביע באוסטרבה.